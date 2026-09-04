Trump ameaça suspender comércio com principais parceiros se Fed não reduzir juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (4) interromper o comércio com países com os quais os Estados Unidos mantêm déficit caso o Federal Reserve, o banco central americano, não reduza os juros.

A declaração amplia a pressão de Trump sobre a autoridade monetária e vincula, de forma inédita, sua política comercial à condução da política de juros.

“Baixem os juros ou vou parar de negociar com os países com os quais temos déficit”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente afirmou ainda que a medida seria preferível à adoção de tarifas e voltou a defender que os Estados Unidos deveriam ter uma das menores taxas de juros do mundo.

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A ameaça foi feita poucas horas depois da divulgação dos dados de emprego de agosto. As empresas americanas criaram 162 mil vagas no mês, mais que o dobro das cerca de 65 mil esperadas por economistas.

A taxa de desemprego ficou em 4%. Dados dos meses anteriores também foram revisados para cima. Assim, julho, que inicialmente havia registrado perda de postos, passou a mostrar criação de 21 000 vagas.

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O resultado fortaleceu a avaliação de que a economia americana continua resistente, reduzindo a necessidade de estímulos monetários. Ao mesmo tempo, aumenta a preocupação do Fed com a inflação, que permanece acima da meta de 2%.

A próxima reunião do Federal Reserve está marcada para os dias 15 e 16 de setembro.

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O mercado passou a considerar inclusive a possibilidade de uma alta dos juros, em vez de um corte. Na sexta-feira, após o relatório de emprego, a expectativa de elevação da taxa ganhou força entre investidores.

Pressão sobre o Fed

A declaração de Trump contrasta com os sinais recentes dados pelo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, escolhido pelo próprio governo para comandar o banco central.

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Em discurso em Jackson Hole, em 28 de agosto, Warsh afirmou que a inflação americana ainda não apresentou melhora suficiente e que o Fed terá “trabalho a fazer” caso não esteja convencido de que os preços caminham para a meta de 2% em ritmo adequado.

A fala foi interpretada pelos mercados como um sinal de que novas altas de juros poderiam entrar no radar.

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A inflação medida pelo índice PCE, referência preferencial do Fed, estava em 3,3% em julho, segundo dados citados após o discurso de Warsh.

O presidente do banco central também avaliou que as condições financeiras americanas não são suficientemente restritivas para justificar uma mudança rápida na direção da política monetária.

A pressão de Trump, portanto, ocorre em sentido contrário ao que indicam os dados mais recentes.

Um mercado de trabalho mais forte tende a reduzir a urgência de cortes de juros, enquanto uma inflação ainda elevada favorece uma política monetária mais restritiva.

Comércio vira instrumento de pressão

Trump argumenta que juros elevados colocam os Estados Unidos em desvantagem diante de seus parceiros comerciais.

A ideia apresentada pelo presidente é usar o acesso ao mercado americano como instrumento de pressão sobre países que vendem mais aos Estados Unidos do que compram.

O déficit americano de bens atingiu US$ 1,2 trilhão em 2025, o maior da série histórica, segundo o Departamento de Comércio. Considerando bens e serviços, o déficit foi de US$ 901 bilhões.

A China foi o principal foco desse desequilíbrio. O déficit americano de bens com o país chegou a US$ 203 bilhões em 2025. O déficit com o México foi de US$ 197 bilhões e o com o Vietnã, de US$ 178 bilhões.

A ameaça desta sexta-feira, portanto, alcançaria alguns dos principais fornecedores dos Estados Unidos e poderia afetar cadeias de produção que dependem de componentes e produtos importados.

Os números também mostram a dimensão do problema para a própria economia americana.

Em julho deste ano, o déficit comercial de bens e serviços chegou a US$ 89 bilhões, alta de 24% em relação ao mês anterior. As importações cresceram 2,8%, enquanto as exportações recuaram 2%.

Trump cita decisão da Suprema Corte

Na publicação, Trump também afirmou que uma recente decisão da Suprema Corte americana teria reconhecido autoridade do presidente para interromper o comércio com países deficitários.

A referência, porém, exige cautela. A decisão citada pelo presidente restringiu o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para a imposição de tarifas.

A Corte entendeu que o presidente não poderia utilizar essa legislação para criar tarifas, uma competência que a Constituição atribui ao Congresso.

A decisão não estabeleceu um direito geral do presidente de interromper o comércio com países com os quais os Estados Unidos tenham déficit.

Outras leis continuam permitindo diferentes instrumentos de política comercial, mas a extensão dessas competências é distinta da interpretação apresentada por Trump.

Uma ameaça de difícil execução

Além da questão jurídica, uma interrupção generalizada do comércio teria consequências econômicas para os próprios Estados Unidos.

Os países que apresentam superávit comercial com os americanos não são apenas concorrentes: muitos fornecem bens intermediários, componentes industriais, equipamentos e produtos consumidos por empresas e famílias americanas.

O movimento também poderia elevar preços justamente no momento em que o Fed tenta conter uma inflação ainda acima da meta.

Tarifas ou restrições às importações tendem a encarecer produtos estrangeiros e componentes utilizados na produção doméstica, criando uma pressão adicional sobre os preços.

A ameaça de Trump acrescenta, assim, uma nova dimensão à disputa com o Federal Reserve.

Enquanto o presidente defende juros menores para estimular a economia e reduzir o custo de financiamento, o banco central precisa avaliar emprego e inflação. E os dados mais recentes dão argumentos para uma política monetária mais cautelosa.

A próxima decisão do Fed será tomada em 16 de setembro, após a divulgação de novos dados de inflação.