Trump ameaça punir empresas que construírem data centers fora dos Estados Unidos
Presidente americano quer concentrar infraestrutura de inteligência artificial no país para conter avanço da China
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que pretende impor penalidades severas a empresas que construírem centros de dados fora do território americano.
A medida busca concentrar no país a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da inteligência artificial e impedir que a China amplie sua capacidade tecnológica.
A declaração representa uma nova intervenção de Washington na disputa global pelo controle de uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares.
“Não estamos permitindo que centros de dados sejam instalados em outros países porque a China ficará com todos eles, e não vamos deixar isso acontecer”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca. “Vamos impor penalidades enormes às empresas que tentarem fazer isso.”
O presidente não detalhou quais punições seriam aplicadas, quando entrariam em vigor ou se dependeriam de aprovação do Congresso.
Também não esclareceu se as restrições atingiriam todos os investimentos internacionais de empresas americanas ou apenas projetos considerados estratégicos para a segurança nacional.
A ameaça ocorre em meio à corrida pela construção de data centers, instalações que abrigam milhares de servidores e processadores utilizados para treinar e operar sistemas de inteligência artificial.
Empresas como Microsoft, Amazon, Google e Meta vêm ampliando sua infraestrutura em diferentes países para atender à crescente demanda por serviços digitais.
A disputa envolve não apenas a localização desses empreendimentos, mas também o acesso a semicondutores avançados, energia elétrica e redes de transmissão.
Quanto maior a capacidade de processamento disponível, maiores são as possibilidades de desenvolver e operar modelos sofisticados de inteligência artificial.
A proposta, porém, pode criar dificuldades para as próprias empresas americanas. Grandes operadoras de data centers, como Equinix e Digital Realty, mantêm instalações em diferentes continentes.
A proximidade com os usuários reduz o tempo de resposta dos serviços digitais e os custos de transmissão de dados. Em alguns mercados, também é necessária para cumprir exigências legais sobre armazenamento e processamento de informações.
Trump não explicou como pretende aplicar a tributação. Nos Estados Unidos, a criação de impostos federais depende, em regra, de legislação aprovada pelo Congresso. O presidente reconheceu que ainda não havia comunicado a proposta aos integrantes de sua própria administração.
A iniciativa se soma às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para a China.
Nesta semana, o governo também adotou medidas para limitar o acesso remoto a servidores equipados com chips americanos, numa tentativa de impedir que empresas chinesas utilizem infraestrutura instalada em terceiros países para contornar os controles comerciais.
Nos Estados Unidos, entretanto, a expansão dos data centers enfrenta resistência de comunidades preocupadas com o consumo de eletricidade, o aumento das tarifas e os impactos ambientais.
Trump defendeu que municípios recebam compensações financeiras pela instalação dos empreendimentos, em vez de rejeitá-los.
Para o Brasil, a ameaça acrescenta uma incerteza aos esforços para atrair investimentos internacionais em centros de dados, especialmente projetos voltados à inteligência artificial.
O país busca aproveitar sua oferta de energia renovável para receber instalações de grande porte.
Uma eventual penalização de empresas americanas que investirem no exterior poderia reduzir a atratividade desses projetos, embora ainda não seja possível dimensionar os efeitos sem conhecer as regras propostas.
Por enquanto, o anúncio representa uma intenção política, não uma proibição em vigor. A extensão das penalidades, os instrumentos legais necessários e os possíveis efeitos sobre investimentos já anunciados permanecem indefinidos.