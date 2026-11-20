O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que pretende impor penalidades severas a empresas que construírem centros de dados fora do território americano.

A medida busca concentrar no país a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da inteligência artificial e impedir que a China amplie sua capacidade tecnológica.

A declaração representa uma nova intervenção de Washington na disputa global pelo controle de uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares.

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“Não estamos permitindo que centros de dados sejam instalados em outros países porque a China ficará com todos eles, e não vamos deixar isso acontecer”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca. “Vamos impor penalidades enormes às empresas que tentarem fazer isso.”

O presidente não detalhou quais punições seriam aplicadas, quando entrariam em vigor ou se dependeriam de aprovação do Congresso.

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Também não esclareceu se as restrições atingiriam todos os investimentos internacionais de empresas americanas ou apenas projetos considerados estratégicos para a segurança nacional.

A ameaça ocorre em meio à corrida pela construção de data centers, instalações que abrigam milhares de servidores e processadores utilizados para treinar e operar sistemas de inteligência artificial.

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Empresas como Microsoft, Amazon, Google e Meta vêm ampliando sua infraestrutura em diferentes países para atender à crescente demanda por serviços digitais.

A disputa envolve não apenas a localização desses empreendimentos, mas também o acesso a semicondutores avançados, energia elétrica e redes de transmissão.

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Quanto maior a capacidade de processamento disponível, maiores são as possibilidades de desenvolver e operar modelos sofisticados de inteligência artificial.

A proposta, porém, pode criar dificuldades para as próprias empresas americanas. Grandes operadoras de data centers, como Equinix e Digital Realty, mantêm instalações em diferentes continentes.

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A proximidade com os usuários reduz o tempo de resposta dos serviços digitais e os custos de transmissão de dados. Em alguns mercados, também é necessária para cumprir exigências legais sobre armazenamento e processamento de informações.

Trump não explicou como pretende aplicar a tributação. Nos Estados Unidos, a criação de impostos federais depende, em regra, de legislação aprovada pelo Congresso. O presidente reconheceu que ainda não havia comunicado a proposta aos integrantes de sua própria administração.

A iniciativa se soma às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para a China.

Nesta semana, o governo também adotou medidas para limitar o acesso remoto a servidores equipados com chips americanos, numa tentativa de impedir que empresas chinesas utilizem infraestrutura instalada em terceiros países para contornar os controles comerciais.

Nos Estados Unidos, entretanto, a expansão dos data centers enfrenta resistência de comunidades preocupadas com o consumo de eletricidade, o aumento das tarifas e os impactos ambientais.

Trump defendeu que municípios recebam compensações financeiras pela instalação dos empreendimentos, em vez de rejeitá-los.

Para o Brasil, a ameaça acrescenta uma incerteza aos esforços para atrair investimentos internacionais em centros de dados, especialmente projetos voltados à inteligência artificial.

O país busca aproveitar sua oferta de energia renovável para receber instalações de grande porte.

Uma eventual penalização de empresas americanas que investirem no exterior poderia reduzir a atratividade desses projetos, embora ainda não seja possível dimensionar os efeitos sem conhecer as regras propostas.

Por enquanto, o anúncio representa uma intenção política, não uma proibição em vigor. A extensão das penalidades, os instrumentos legais necessários e os possíveis efeitos sobre investimentos já anunciados permanecem indefinidos.