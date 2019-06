Trump ameaça China com outro possível aumento de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a China sobre outro possível aumento de tarifas, embora tenha mencionado desdobramentos “interessantes” das discussões comerciais entre Washington e Pequim.

“Já estamos obtendo 25% sobre 250 bilhões de dólares e eu posso elevar ao menos outros 300 bilhões de dólares”, Trump disse nesta quinta-feira 6 a repórteres em Shannon, na Irlanda, antes de partir para a França para participar das comemorações do 75º aniversário do Dia D.

“Muitas coisas interessantes estão acontecendo”, afirmou Trump sobre as negociações com a China, acrescentando que Pequim “quer muito” fechar um acordo comercial com os EUA.

Trump disse também que o atual diálogo entre a Casa Branca e autoridades mexicanas, sobre a ameaça do presidente de impor tarifas a produtos do México por causa da questão da imigração ilegal, continuará nesta quinta-feira.

Segundo Trump, “muito progresso” foi feito nas conversas RECENTES, mas o México ainda precisa “chamar a responsabilidade para si”. “Algo muito dramático pode acontecer nos próximos dias”, disse ele.

(Com Estadão Conteúdo)