Trump acusa Amazon de gerar prejuízo aos Correios dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou neste sábado a acusar a Amazon de prejudicar o serviço postal nacional e declarou que o jornal The Washington Post age como lobista da gigante do comércio eletrônico, cujo dono é o mesmo, o bilionário Jeff Bezos.

Trump fez as polêmicas declarações no Twitter enquanto está em seu clube privado de Mar-a-Lago, em Palm Beach, no estado da Flórida.

“Enquanto estamos no assunto, é relatado que os Correios dos EUA perderão em média 1,50 dólar por cada pacote entregue para a Amazon. Isso equivale a bilhões de dólares”, Trump tuitou neste sábado.

Trump se referia a uma reportagem do The New York Times baseada em um relatório do Citigroup que informa que os preços de envio de pacotes no serviço postal nacional estão abaixo dos de mercado, o que gera lucro para a Amazon, que é um de seus clientes principais.

O Serviço Postal americano, uma agência independente do governo federal e que possui 500 mil funcionários, registrou em 2016 um prejuízo de 5,6 bilhões de dólares.

Esta não é a primeira vez que Trump dispara contra a Amazon, a quem criticou por “não pagar impostos” pelas vendas na internet e provocar a perda de empregos em cidades de todo os Estados Unidos.

Na última quinta-feira, o governante responsabilizou a Amazon pel perda de “muitos milhares” de negócios no varejo.

Além disso, Trump afirmou hoje que o The Washington Post, que pertence a Bezos, está fazendo campanha a favor da empresa como um lobby, por isso exigiu que o jornal se registre oficialmente como tal.

Chamado por Trump de “o falso Washington Post”, o jornal se defendeu das acusações e alegou que funciona de forma independente da Amazon, embora pertençam à mesma pessoa. O valor da Amazon na bolsa se viu abalado nesta semana pelos ataques de Trump.

Na quarta-feira, o portal Axios publicou um artigo no qual afirmava que Trump estava “obsessivo” com a Amazon e, em reação, as ações da companhia sofreram uma acentuada queda em Wall Street.