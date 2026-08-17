TriStar investe R$ 40 milhões para montar rede própria em quatro aeroportos

A TriStar Express vai investir R$ 40 milhões para montar uma rede própria de infraestrutura logística dentro de quatro aeroportos brasileiros. O plano prevê hubs em Guarulhos, Confins, Brasília e Fortaleza e busca reduzir a dependência de estruturas terceirizadas em um mercado dominado por grandes integradoras internacionais.

O movimento mais recente é a contratação de um armazém alfandegado de 3.250 metros quadrados no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A instalação ficará no G400, empreendimento da Brookfield em parceria com a GRU Airport, dentro do perímetro aeroportuário.

Guarulhos e Confins serão as primeiras bases da rede. Na sequência, a companhia pretende instalar estruturas próprias em Brasília e Fortaleza até 2027, ampliando sua capacidade de receber e distribuir cargas internacionais fora do eixo tradicional entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A aposta acompanha o crescimento de segmentos que exigem operações mais especializadas. Entre as áreas consideradas prioritárias pela TriStar estão o e-commerce internacional, healthcare, life sciences e cannabis medicinal, mercados em que armazenagem, controle de temperatura, desembaraço e rastreabilidade aumentam a complexidade da operação.

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Com a rede própria, a empresa pretende ganhar maior controle sobre o fluxo das cargas e capacidade para atender clientes em diferentes regiões sem depender integralmente da infraestrutura de terceiros. Para uma operadora de médio porte, o investimento também representa uma tentativa de disputar espaço em um segmento no qual escala e presença física nos principais aeroportos funcionam como importantes barreiras de entrada.

A estratégia é transformar os quatro aeroportos em uma malha integrada para cargas de maior valor agregado e complexidade regulatória. A ambição da TriStar é usar a estrutura brasileira como base para ganhar relevância também na logística internacional da América Latina.