Trio das big techs decepciona e frusta fugaz otimismo de Wall Street

As três maiores empresas americanas, Apple, Amazon e Alphabet (Google), que fazem parte do grupo das big techs, frustraram o otimismo do mercado um dia após resultados mais animadores da Meta alavancarem Wall Street. O trio registrou números fracos no balanço financeiro referente ao quarto trimestre de 2022, refletindo as condições financeiras mais apertadas pela elevação dos juros e a desaceleração global.

A Apple registrou lucro de 29,998 bilhões de dólares, queda de 13% em relação ao mesmo período de 2021, quando o lucro foi de 34,630 bilhões de dólares. A receita total também caiu 5,5%, para 117,154 bilhões de dólares, representando o desempenho mais fraco desde 2016. A redução da procura pelos smartphones (iPhone) e computadores (Macs) foi uma das causas da queda na performance da Apple. Além disso, as restrições impostas devido à pandemia na China também impactaram negativamente, interrompendo ou limitando a produção dos produtos. As perspectivas são mais otimistas para a empresa com a reabertura da China e afrouxamento da política de “Covid Zero”. A Apple é uma das únicas empresas do grupo das big techs que não anunciou planos de demissões em massa.

A Alphabet, controladora do Google, reportou lucro de 13,6 bilhões de dólares, recuo de 34% em relação ao mesmo período de 2021, enquanto a receita encolheu 1%, para 76 bilhões. Outro impacto foi a queda na receita proveniente da publicidade, que recuou 3,5%, para 59 bilhões de dólares, e ficou abaixo dos 60,4 bilhões de dólares esperados pelo mercado. Em janeiro deste ano, a empresa anunciou um corte de aproximadamente 12 mil funcionários. A CFO da empresa, Ruth Porat, confirmou que o ritmo de contratações vai “diminuir significativamente” em 2023.

O lucro líquido da Amazon, empresa de Jeff Bezos, despencou no quarto trimestre de 2022, para 300 milhões de dólares, uma queda de 98% em relação aos 14,3 bilhões de dólares registrados no mesmo período em 2021. A empresa disse que entre os fatores para o recuo no lucro está uma perda de 2,3 bilhões de dólares (incluindo impostos) relacionada a um investimento em ações ordinárias da Rivian Automotive, na qual tem participação. Apesar do enorme recuo no lucro, as receitas totais da companhia no período cresceram 9%, para 149,2 bilhões de dólares, acima da expectativa do mercado. A Amazon projeta receita entre 121 e 126 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 4% a 8% na base anual.

Os papéis das três gigantes negociam em queda na manhã desta sexta-feira, 3, refletindo os resultados fracos em consequência da desaceleração global e redução da demanda.