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Tributarista vê governo fazer ajuste fiscal com caixa das empresas

Proposta pode obrigar contribuintes a desembolsar dinheiro para pagar impostos mesmo quando possuem créditos na Receita Federal

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h00
O Congresso Nacional em Brasília, com suas duas torres retangulares cinzas, a cúpula branca convexa e a cúpula côncava, sob um céu azul claro. Pessoas caminham na rampa de acesso e carros circulam na via inferior. Pássaros voam próximos à cúpula convexa.
Congresso Nacional (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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O governo pode acabar fazendo parte do ajuste fiscal de 2027 com dinheiro que as empresas têm direito de utilizar para pagar impostos. O alerta é do advogado tributarista Mateus Pontalti, ex-juiz federal, ex-procurador da Fazenda Nacional e sócio do escritório Feitosa Rodrigues Pontalti. Segundo ele, uma das medidas incluídas no pacote em discussão no Congresso permitirá ao Executivo restringir a compensação de créditos tributários, obrigando empresas a desembolsar recursos mesmo quando possuem valores suficientes para quitar suas obrigações com a Receita Federal.

O dispositivo consta do Projeto de Lei Complementar 299/2026, cujo texto-base foi aprovado pelo Senado na quinta-feira, 12, e está entre os pontos reservados para votação nesta terça-feira, 17. A proposta autoriza o governo a estabelecer limites para compensações entre diferentes tributos federais, desde que atendidas determinadas condições fiscais. Os percentuais poderão variar conforme o valor ou a natureza dos créditos utilizados. Na avaliação de Pontalti, a medida pode representar um golpe no fluxo de caixa das empresas justamente em um período de juros elevados e restrição ao crédito.

O problema, segundo o tributarista, é que a proposta permite restrições mais abrangentes do que as previstas na legislação atual. Hoje, a limitação mensal aplicada a determinados créditos tributários decorrentes de decisões judiciais definitivas contempla valores a partir de 10 milhões de reais e assegura condições mínimas para seu aproveitamento ao longo de até 60 meses. O novo dispositivo poderá alcançar também créditos de origem administrativa, sem estabelecer um percentual mínimo individual de compensação ou um prazo máximo para sua utilização integral.

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Na prática, uma empresa com 1 milhão de reais em créditos de PIS/Cofins e uma obrigação de 600 mil reais de Imposto de Renda poderia deixar de utilizar integralmente esses créditos para quitar o imposto. A diferença teria de sair do caixa, ainda que o contribuinte continuasse titular dos valores reconhecidos pela Receita. O mecanismo não extingue os créditos, mas pode adiar seu aproveitamento e aumentar a necessidade de capital de giro.

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Pontalti também identifica uma controvérsia jurídica na delegação de poderes ao Executivo. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha considerado constitucionais outras limitações à compensação tributária, a legislação analisada na ocasião estabelecia garantias quantitativas aos contribuintes. A nova proposta contém condicionantes fiscais e um teto financeiro global, mas não oferece proteção individual equivalente. Para o advogado, essa diferença poderá alimentar questionamentos judiciais caso a medida seja aprovada.

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A restrição às compensações integra um pacote com o qual o governo pretende melhorar o resultado primário de 2027 em até 56,1 bilhões de reais. A tese levantada pelo tributarista expõe um dos efeitos menos visíveis da estratégia: parte do reforço imediato na arrecadação poderá decorrer não de novos tributos ou da redução permanente de despesas, mas do adiamento da utilização de créditos pelas empresas. Resta saber quanto desse alívio para o Tesouro corresponderá, na prática, a uma pressão adicional sobre o caixa do setor privado.

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