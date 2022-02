Tributária volta a andar no Senado, mas votação na CCJ será pós Carnaval

Ainda que a passos lentos, a reforma tributária voltou a andar. Nesta quarta-feira, 23, o senador Roberto Rocha (PSDB-AM), apresentou seu parecer do texto à Comissão de Constituição e Justiça da casa, primeiro passo de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 110. O texto prevê a criação de um único imposto, que irá substituir seis tributos federais, estaduais e municipais. Os senadores, porém, só devem apreciar o texto depois do Carnaval, segundo o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ao todo, foram protocoladas 202 emendas ao texto, sendo 33 delas apenas em fevereiro.

O parecer não muda o escopo da proposta, que é a simplificação dos impostos criando uma nova base tributária, porém, prevê um tempo de transição maior para que o Imposto Brasileiro de Serviço (IBS) entrar em vigor. Essa é uma estratégia para conseguir maior adesão de Estados e municípios à proposta. A nova redação define que essa transição se dará em 40 anos, organizados em duas etapas de 20 anos cada – antes, o período seria de 20 anos.

A reforma tributária é um dos pilares defendidos pela área econômica de Guedes, mas teve diversos obstáculos no caminho até o apoio do governo a essa proposta mais ampla que teve novo relatório apresentado. A PEC 45, que tramita na Câmara e tem um modelo parecido com a 110, foi deixada de lado pelo governo após desentendimentos de Guedes com o então presidente da casa senadores , Rodrigo Maia (Sem partido-RJ). No caso da 110, o governo também não havia demostrado interesse. A estratégia de Guedes foi fatiar as propostas, mandando cada uma dela via projeto de lei, para tentar facilitar a aprovação, porém o plano não andou como se desejava. A proposta para impostos de consumo, CBS, foi considerada tímida e ficou escanteada. Já a segunda parte da proposta, a reforma do IR, é polêmica, e está parada no Senado.

Entenda a proposta

A reforma tributária pretende a unificação de impostos federais, estaduais e municipais em dois tributos, que funcionarão como um Imposto de Valor Agregado (IVA) no formato Dual. Um dos impostos, chamados Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirão, respectivamente, o Cofins e PIS/Pasep; e o ICMS, estadual, e o ISS, municipal.

Por se tratar de PEC, o texto passa pela CCJ e depois vai para o plenário da casa, onde precisa da aprovação de ao menos 49 senadores em dois turnos de votação. Caso aprovada, vai à Cãmara, onde também passa para comissões até seguir a plenário. Lá, são necessários 308 votos.