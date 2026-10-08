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Economia

Tribunal anula multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho em contrato por franquia

Decisão reconheceu inexistência de vínculo trabalhista nesse tipo de contratação

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 07h30
Fachada de um prédio moderno com janelas espelhadas, onde se lê TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Há palmeiras, bandeiras do Brasil e do Distrito Federal, uma cobertura de entrada e cones de sinalização laranja no chão
Fachada do TRT-10, em Brasília  (./Divulgação)
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O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) anulou autuações e multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho à franqueadora Prudential do Brasil. A decisão foi baseada no entendimento de que não há vínculo de emprego nas relações de franquia.

Na sentença, a juíza Thais Bernardes Camilo Rocha destacou a “inconsistência do auto de infração”. Ela afirmou que os elementos considerados pelo Ministério do Trabalho para aplicar os autos de infração não são suficientes para o reconhecimento do vínculo de emprego de todos os franqueados que mantêm contrato com a empresa.

“De início, já verifico a inconsistência do auto de infração na medida em que, por considerar irregular a utilização do contrato de franquia, reconheceu o vínculo empregatício de todos os corretores, de forma indistinta, sem avaliar a situação fática individualizada de cada um deles, a fim de identificar, em cada caso concreto, os pressupostos hábeis a afastar a validade do contrato formal de franquia e consequente reconhecimento do vínculo”, afirmou.

Em 2022, o Ministério do Trabalho emitiu um auto de infração pela falta de registro de empregados. No ano seguinte, houve nova autuação, dessa vez por falta de comunicação ao governo federal sobre a admissão de funcionário. Depois, ainda foram emitidos mais três autos, pela falta de recolhimento do FGTS.

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Segundo a magistrada, “não há evidências de burla à legislação trabalhista”, porque “a legalidade do contrato de franquia foi reconhecida” em diversos processos.

Além disso, a juíza considerou que “os elementos destacados no auto de infração são inerentes ao instituto, não se cogitando de desvirtuamento da relação de franquia”.

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Desde o ano passado, dois processos relacionados ao tema estão prontos para serem julgados no STF. Um deles é a ação que trata sobre a validade da pejotização. O processo teve origem em um contrato de franquia, mas é mais amplo.

O outro trata da competência da Justiça comum para analisar litígios decorrentes dos contratos entre franqueados e franqueadoras. Essa ação chegou a ter o julgamento marcado para ocorrer em agosto do ano passado, mas foi retirada de pauta e não voltou.

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