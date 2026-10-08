Tribunal anula multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho em contrato por franquia

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) anulou autuações e multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho à franqueadora Prudential do Brasil. A decisão foi baseada no entendimento de que não há vínculo de emprego nas relações de franquia.

Na sentença, a juíza Thais Bernardes Camilo Rocha destacou a “inconsistência do auto de infração”. Ela afirmou que os elementos considerados pelo Ministério do Trabalho para aplicar os autos de infração não são suficientes para o reconhecimento do vínculo de emprego de todos os franqueados que mantêm contrato com a empresa.

“De início, já verifico a inconsistência do auto de infração na medida em que, por considerar irregular a utilização do contrato de franquia, reconheceu o vínculo empregatício de todos os corretores, de forma indistinta, sem avaliar a situação fática individualizada de cada um deles, a fim de identificar, em cada caso concreto, os pressupostos hábeis a afastar a validade do contrato formal de franquia e consequente reconhecimento do vínculo”, afirmou.

Em 2022, o Ministério do Trabalho emitiu um auto de infração pela falta de registro de empregados. No ano seguinte, houve nova autuação, dessa vez por falta de comunicação ao governo federal sobre a admissão de funcionário. Depois, ainda foram emitidos mais três autos, pela falta de recolhimento do FGTS.

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Segundo a magistrada, “não há evidências de burla à legislação trabalhista”, porque “a legalidade do contrato de franquia foi reconhecida” em diversos processos.

Além disso, a juíza considerou que “os elementos destacados no auto de infração são inerentes ao instituto, não se cogitando de desvirtuamento da relação de franquia”.

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Desde o ano passado, dois processos relacionados ao tema estão prontos para serem julgados no STF. Um deles é a ação que trata sobre a validade da pejotização. O processo teve origem em um contrato de franquia, mas é mais amplo.

O outro trata da competência da Justiça comum para analisar litígios decorrentes dos contratos entre franqueados e franqueadoras. Essa ação chegou a ter o julgamento marcado para ocorrer em agosto do ano passado, mas foi retirada de pauta e não voltou.