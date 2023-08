Três motivos que apontam para o primeiro corte nos juros em três anos

O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia no início da noite desta quarta-feira, 2, a decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic. Há uma alta expectativa do mercado financeiro, do setor produtivo e do governo pela primeira redução em três anos, ou 24 reuniões. O processo de desinflação, o impacto na atividade econômica dos juros altos e até mesmo a nova composição do comitê, que agora conta com dois indicados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, levam a um consenso sobre o corte, apesar da magnitude dele dividir os analistas.

Manter a inflação sob controle, ao redor da meta, é objetivo fundamental da política monetária do Banco Central. A estabilidade dos preços preserva o v​alor da moeda e mantém o poder de compra. E é justamente a curva descendente da inflação que reforça a pressão pelo corte. O IPCA-15, prévia da inflação e dado mais recente divulgado pelo IBGE, marca 3,19% em julho no acumulado de 12 meses. No mesmo período do ano passado, a inflação marcava 11,39%. Desaceleração no preço das commodities, redução nos preços dos combustíveis e, principalmente, variação menor no núcleo inflacionário — que exclui esses itens mais voláteis — são essenciais para o processo de desinflação e também para o corte nos juros. “Em relação à conjuntura econômica, o comitê pode sinalizar que sua evolução permitirá a continuidade da flexibilização parcimoniosa da política monetária à frente”, afirma o banco Itaú em relatório.

Na ata da reunião anterior, o Copom afirmou que essa era a condição fundamental para a redução. “A avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião (em agosto)”, informou o colegiado.

Assim como a inflação desacelera, a atividade econômica também dá sinais de desaceleração devido ao patamar dos juros. O índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu em 2% em maio. No primeiro semestre, a produção industrial brasileira reduziu em 0,3%. A taxa de juros elevada encarece o valor do crédito tanto para pessoas físicas como para jurídicas, e tem como efeito colateral a desaceleração econômica. Esses dados, aliás, são os mais utilizados pelo governo Lula para cobrar a queda dos juros nesta reunião. “A pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. A gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% o juro real ao ano. Está muito pesado para a economia”, disse o ministro da Fazenda, em julho, após a divulgação dos dados do IBC-Br.

O terceiro motivo que aponta para a redução dos juros não é um indicador econômico, mas sim humano. Essa será a primeira reunião com a participação de Gabriel Galípolo e Aílton Aquino dos Santos, os indicados de Lula a cadeiras do Banco Central e que tomaram posse em julho. Essas foram as primeiras indicações de Lula ao BC, que desde 2021 é autônomo, logo o mandato dos diretores não é concomitante ao período dos governos. Os dois novos votos podem reforçar a visão para o corte e pender para uma sinalização maior da redução, de 0,25 ponto. Na ata da reunião de junho, o Copom afirmou que houve divergência entre seus membros pelo grau de sinalização da redução dos juros, mostrando que há uma divisão entre os membros. O comitê é formado por oito diretores e pelo presidente, Roberto Campos Neto.

