Três alegações explosivas de novo documentário sobre Elon Musk

Elon Musk é retratado de forma particularmente dura no novo documentário do cineasta Alex Gibney.

Exibido no Festival de Veneza, na Itália, “Musk” percorre a trajetória do empresário desde os primeiros negócios no Vale do Silício até sua transformação em uma das figuras mais poderosas da tecnologia e da política americana.

Com 225 minutos de duração, o filme reúne entrevistas com pessoas que trabalharam ou tiveram relações pessoais com Musk e recupera episódios controversos de sua trajetória.

O próprio bilionário não participou das gravações. Para representar sua presença, Gibney recorreu a um avatar criado com inteligência artificial a partir de declarações reais dadas por Musk ao longo dos anos.

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O documentário começou a ser produzido em 2023, mas ganhou outra dimensão à medida que Musk se aproximou de Donald Trump e passou a atuar diretamente na política americana.

O diretor afirmou à Reuters que encontrou pessoas que tinham medo de falar publicamente sobre o empresário, inclusive antigos colegas de negócios e amigos.

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Musk, por sua vez, já classificou o filme como um ataque parcial e disse que Gibney produziria o “mais convincente” documentário negativo possível sobre ele. O empresário não concedeu entrevista para a produção.

Entre as revelações e acusações mais contundentes apresentadas no filme estão:

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1. O alerta sobre o uso de dados para interferir em eleições

Um dos trechos mais sensíveis envolve a atuação de Musk no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado durante o governo Trump.

Segundo jornalistas entrevistados por Gibney, a passagem de Musk pelo órgão lhe deu acesso a grandes volumes de informações pessoais de cidadãos americanos. Geoffrey Hinton, um dos pioneiros da inteligência artificial, vai além: afirma no documentário que Musk poderia usar dados e inteligência artificial para influenciar as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

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A declaração é apresentada como uma preocupação de Hinton, e não como evidência de que Musk esteja efetivamente planejando interferir no processo eleitoral. O diretor usa o depoimento para levantar uma questão mais ampla sobre a concentração de dados, tecnologia e poder político nas mãos de um único empresário.

2. O caso do Autopilot volta a assombrar a Tesla

O filme também recupera os problemas envolvendo o sistema de assistência à direção Autopilot, da Tesla.

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Gibney contrapõe imagens de 2016 utilizadas pela própria Tesla para apresentar a tecnologia com imagens de um acidente fatal ocorrido em 2019, na Flórida. O caso ganhou novo peso depois que dados do veículo, que a Tesla havia afirmado não conseguir acessar, foram recuperados por um hacker russo e apresentados durante o processo judicial.

Um júri considerou a Tesla parcialmente responsável pelo acidente e determinou o pagamento de US$ 243 milhões em indenizações compensatórias e punitivas. A empresa recorreu da decisão.

Ao revisitar o episódio, o documentário questiona a distância entre a promessa feita por Musk sobre a tecnologia de direção autônoma e os riscos associados ao uso real do sistema.

3. “Uma legião de filhos antes da guerra civil”

A revelação mais pessoal do filme envolve Ashley St. Clair, ex-companheira de Musk e mãe de um de seus filhos.

Segundo St. Clair, Musk teria dito em uma mensagem que precisava de uma “legião de filhos antes da guerra civil”.

A declaração é apresentada no documentário como parte de uma visão mais ampla do empresário sobre o risco de colapso da sociedade.

St. Clair também afirma que, depois do nascimento do filho, recebeu uma proposta de US$ 40 milhões para assinar um acordo de confidencialidade.

Ela diz ter recusado o acordo, que teria incluído ainda pagamentos mensais de US$ 100 mil. A alegação foi apresentada por ela no documentário e também durante a divulgação do filme em Veneza.

A ex-companheira de Musk também critica sua atuação na rede social X, afirmando que a plataforma estaria contribuindo deliberadamente para aprofundar divisões políticas e sociais.

O documentário relaciona essa atuação à crescente aproximação do empresário com movimentos de direita nos Estados Unidos e na Europa.

Um retrato mais político de Musk

A mudança de Musk de empresário de tecnologia para ator político é, na avaliação de Gibney, uma das razões pelas quais o documentário acabou se tornando muito maior do que o projeto original.

O diretor afirma que inicialmente pretendia fazer um filme mais curto, mas que a aproximação de Musk com Trump e sua crescente participação na política americana mudaram o escopo da produção.

O documentário aborda ainda a aquisição do Twitter, hoje X, os contratos de suas empresas com o governo americano e sua influência sobre o debate político.

Gibney também apresenta Musk como alguém que teria construído parte de seu poder por meio de promessas ambiciosas e da valorização das próprias empresas.

A interpretação é central para a tese do filme, que procura colocar em dúvida a imagem de Musk como empreendedor puramente movido pela inovação tecnológica.

A produção estreou em Veneza em setembro e tem lançamento comercial previsto para 16 de outubro.