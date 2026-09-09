ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Três alegações explosivas de novo documentário sobre Elon Musk

Filme de quase quatro horas exibido em Veneza expõe acusações sobre Tesla, poder político e vida pessoal do bilionário

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h00
Elon Musk, homem branco de cabelo castanho penteado para trás, usando um terno preto com gravata borboleta, olhando por cima do ombro direito com expressão séria, em fundo escuro com pessoas desfocadas
O bilionário dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk (NurPhoto/AFP)
Continua após publicidade
Três alegações explosivas de novo documentário sobre Elon Musk Priorizar nos meus resultados Google

Elon Musk é retratado de forma particularmente dura no novo documentário do cineasta Alex Gibney.

Exibido no Festival de Veneza, na Itália, “Musk” percorre a trajetória do empresário desde os primeiros negócios no Vale do Silício até sua transformação em uma das figuras mais poderosas da tecnologia e da política americana.

Com 225 minutos de duração, o filme reúne entrevistas com pessoas que trabalharam ou tiveram relações pessoais com Musk e recupera episódios controversos de sua trajetória.

O próprio bilionário não participou das gravações. Para representar sua presença, Gibney recorreu a um avatar criado com inteligência artificial a partir de declarações reais dadas por Musk ao longo dos anos.

Siga
Continua após a publicidade

O documentário começou a ser produzido em 2023, mas ganhou outra dimensão à medida que Musk se aproximou de Donald Trump e passou a atuar diretamente na política americana.

O diretor afirmou à Reuters que encontrou pessoas que tinham medo de falar publicamente sobre o empresário, inclusive antigos colegas de negócios e amigos.

Continua após a publicidade

Musk, por sua vez, já classificou o filme como um ataque parcial e disse que Gibney produziria o “mais convincente” documentário negativo possível sobre ele. O empresário não concedeu entrevista para a produção.

Entre as revelações e acusações mais contundentes apresentadas no filme estão:

Continua após a publicidade

1. O alerta sobre o uso de dados para interferir em eleições

Um dos trechos mais sensíveis envolve a atuação de Musk no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado durante o governo Trump.

Segundo jornalistas entrevistados por Gibney, a passagem de Musk pelo órgão lhe deu acesso a grandes volumes de informações pessoais de cidadãos americanos. Geoffrey Hinton, um dos pioneiros da inteligência artificial, vai além: afirma no documentário que Musk poderia usar dados e inteligência artificial para influenciar as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

A declaração é apresentada como uma preocupação de Hinton, e não como evidência de que Musk esteja efetivamente planejando interferir no processo eleitoral. O diretor usa o depoimento para levantar uma questão mais ampla sobre a concentração de dados, tecnologia e poder político nas mãos de um único empresário.

2. O caso do Autopilot volta a assombrar a Tesla

O filme também recupera os problemas envolvendo o sistema de assistência à direção Autopilot, da Tesla.

Continua após a publicidade

Gibney contrapõe imagens de 2016 utilizadas pela própria Tesla para apresentar a tecnologia com imagens de um acidente fatal ocorrido em 2019, na Flórida. O caso ganhou novo peso depois que dados do veículo, que a Tesla havia afirmado não conseguir acessar, foram recuperados por um hacker russo e apresentados durante o processo judicial.

Um júri considerou a Tesla parcialmente responsável pelo acidente e determinou o pagamento de US$ 243 milhões em indenizações compensatórias e punitivas. A empresa recorreu da decisão.

Ao revisitar o episódio, o documentário questiona a distância entre a promessa feita por Musk sobre a tecnologia de direção autônoma e os riscos associados ao uso real do sistema.

3. “Uma legião de filhos antes da guerra civil”

A revelação mais pessoal do filme envolve Ashley St. Clair, ex-companheira de Musk e mãe de um de seus filhos.

Segundo St. Clair, Musk teria dito em uma mensagem que precisava de uma “legião de filhos antes da guerra civil”.

A declaração é apresentada no documentário como parte de uma visão mais ampla do empresário sobre o risco de colapso da sociedade.

St. Clair também afirma que, depois do nascimento do filho, recebeu uma proposta de US$ 40 milhões para assinar um acordo de confidencialidade.

Ela diz ter recusado o acordo, que teria incluído ainda pagamentos mensais de US$ 100 mil. A alegação foi apresentada por ela no documentário e também durante a divulgação do filme em Veneza.

A ex-companheira de Musk também critica sua atuação na rede social X, afirmando que a plataforma estaria contribuindo deliberadamente para aprofundar divisões políticas e sociais.

O documentário relaciona essa atuação à crescente aproximação do empresário com movimentos de direita nos Estados Unidos e na Europa.

Um retrato mais político de Musk

A mudança de Musk de empresário de tecnologia para ator político é, na avaliação de Gibney, uma das razões pelas quais o documentário acabou se tornando muito maior do que o projeto original.

O diretor afirma que inicialmente pretendia fazer um filme mais curto, mas que a aproximação de Musk com Trump e sua crescente participação na política americana mudaram o escopo da produção.

O documentário aborda ainda a aquisição do Twitter, hoje X, os contratos de suas empresas com o governo americano e sua influência sobre o debate político.

Gibney também apresenta Musk como alguém que teria construído parte de seu poder por meio de promessas ambiciosas e da valorização das próprias empresas.

A interpretação é central para a tese do filme, que procura colocar em dúvida a imagem de Musk como empreendedor puramente movido pela inovação tecnológica.

A produção estreou em Veneza em setembro e tem lançamento comercial previsto para 16 de outubro.

Publicidade
TAGS:
Economia
Elon Musk
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).