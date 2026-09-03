Três ações com tendência de alta para aproveitar o salto do Ibovespa

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O Ibovespa dispara e se aproxima de 188.000 pontos, impulsionado por pesquisa Quaest que aponta empate técnico na eleição. Analistas do Itaú veem tendência de alta e indicam oportunidades em ações como Vale, Petrobras e B3, com projeções de ganhos significativos. Entenda as análises.

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Com o salto de 3% no pregão de ontem, o Ibovespa alcançou os 185. 205 pontos – o maior patamar desde maio. O bom humor prossegue na abertura desta quinta-feira, 3, com o Ibovespa subindo mais 1,74% e se aproximando dos 188. 000 pontos por volta das 10h15. A disparada é atribuída à pesquisa divulgada ontem pela Quaest, que aponta um empate técnico no segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para os analistas, isso cria boas oportunidades para os investidores interessados na Bolsa brasileira.

Em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira, o analista gráfico do Itaú, Lucas Piza, estima que o Ibovespa apresenta tendência de alta no curto prazo e pode alcançar os 188. 700 pontos. No mundo da análise de ações, os grafistas são os profissionais que estudam os padrões formados pelas curvas de cada ativo para antecipar tendências. Um conceito importante para eles é o de resistência – um ponto do gráfico que, se ultrapassado, destrava novas altas e que, se respeitado, pode fazer a cotação estagnar ou, no pior cenário, voltar a cair. Outro conceito muito utilizado é o de piso – uma região da curva que, se rompida, tende a embalar quedas adicionais e que, se respeitada, pode sustentar a cotação até que novos impulsos de alta surjam.

Assim, para Piza, se o Ibovespa furar a resistência de 188. 700 pontos, pode ganhar fôlego para mirar os 199. 300 pontos – o seu atual recorde. Para que a atual tendência se inverta, contudo, será preciso que o Ibovespa bata no teto de 188. 700 e volte a cair até romper o piso de 173. 600 pontos. Se isso acontecer, o principal índice da B3 escorregaria ladeira abaixo.

Para os investidores interessados em explorar as oportunidades deste bom momento, o relatório do Itaú cita as ações ordinárias da Vale (VALE3), que fecharam ontem cotadas a 80,80 reais. Nas contas de Piza, o papel também apresenta viés de alta no curto prazo e pode atingir a marca de 83,40 reais – uma valorização de 3,2%.

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As preferenciais da Petrobras (PETR4) também são lembradas pelo Itaú, que enxerga uma possível alta de curto prazo até os 56,45 reais, o que representaria um ganho de 17%. Por último, as ações ordinárias da B3 (B3SA3), a dona da bolsa brasileira, também são uma alternativa para surfar esta maré positiva. O Itaú sugere que, ao fechar em 17,26 reais ontem, o ativo superou uma resistência importante e desbloqueou o caminho para subir até os 18,35 reais, o que geraria um lucro de 6% para os investidores.