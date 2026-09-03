ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Três ações com tendência de alta para aproveitar o salto do Ibovespa

Com a bolsa embalada pelo empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, o Itaú aponta ações com tendência de alta

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h48 | Atualizado em 3 set 2026, 11h18
Painel da bolsa de valores
PARA CIMA Painel da B3: analista do Itaú destaca ações com tendência de alta no curto prazo (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Três ações com tendência de alta para aproveitar o salto do Ibovespa Priorizar nos meus resultados Google

Com o salto de 3% no pregão de ontem, o Ibovespa alcançou os 185. 205 pontos – o maior patamar desde maio. O bom humor prossegue na abertura desta quinta-feira, 3, com o Ibovespa subindo mais 1,74% e se aproximando dos 188. 000 pontos por volta das 10h15. A disparada é atribuída à pesquisa divulgada ontem pela Quaest, que aponta um empate técnico no segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para os analistas, isso cria boas oportunidades para os investidores interessados na Bolsa brasileira.

Em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira, o analista gráfico do Itaú, Lucas Piza, estima que o Ibovespa apresenta tendência de alta no curto prazo e pode alcançar os 188. 700 pontos. No mundo da análise de ações, os grafistas são os profissionais que estudam os padrões formados pelas curvas de cada ativo para antecipar tendências. Um conceito importante para eles é o de resistência – um ponto do gráfico que, se ultrapassado, destrava novas altas e que, se respeitado, pode fazer a cotação estagnar ou, no pior cenário, voltar a cair. Outro conceito muito utilizado é o de piso – uma região da curva que, se rompida, tende a embalar quedas adicionais e que, se respeitada, pode sustentar a cotação até que novos impulsos de alta surjam.

Assim, para Piza, se o Ibovespa furar a resistência de 188. 700 pontos, pode ganhar fôlego para mirar os 199. 300 pontos – o seu atual recorde. Para que a atual tendência se inverta, contudo, será preciso que o Ibovespa bata no teto de 188. 700 e volte a cair até romper o piso de 173. 600 pontos. Se isso acontecer, o principal índice da B3 escorregaria ladeira abaixo.

Siga

Para os investidores interessados em explorar as oportunidades deste bom momento, o relatório do Itaú cita as ações ordinárias da Vale (VALE3), que fecharam ontem cotadas a 80,80 reais. Nas contas de Piza, o papel também apresenta viés de alta no curto prazo e pode atingir a marca de 83,40 reais – uma valorização de 3,2%.

Continua após a publicidade

As preferenciais da Petrobras (PETR4) também são lembradas pelo Itaú, que enxerga uma possível alta de curto prazo até os 56,45 reais, o que representaria um ganho de 17%. Por último, as ações ordinárias da B3 (B3SA3), a dona da bolsa brasileira, também são uma alternativa para surfar esta maré positiva. O Itaú sugere que, ao fechar em 17,26 reais ontem, o ativo superou uma resistência importante e desbloqueou o caminho para subir até os 18,35 reais, o que geraria um lucro de 6% para os investidores.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
B3
Bolsa de Valores
Finanças pessoais
investimento
Itaú
Petrobras
Vale
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).