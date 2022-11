Transição de Lula terá Guido Mantega no Orçamento

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quinta-feira, 10, o ex-ministro Guido Mantega (Fazenda) como integrante do grupo técnico responsável pelo planejamento, orçamento e gestão na equipe de transição do governo Lula. O anúncio foi feito no auditório do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), QG da transição.

O anúncio foi feito em um dia de estresse entre Lula e o mercado financeiro, após o presidente eleito disparar contra a responsabilidade fiscal na defesa da responsabilidade social. A bolsa chegou a cair 3,36% na ocasião. Após o anúncio dos grupos de transição, com Mantega incluso, o recuo chegou a 4,07%, por volta das 16h05.

Ex-ministro da Fazenda nas gestões petistas, Mantega foi escanteado no grupo de transição focado em economia, que se aproxima da pasta da Fazenda. Na última terça, Alckmin anunciou André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa como responsáveis do grupo econômico. Ao todo, são 31 grupos temáticos que indicam quais são as prioridades do governo e possíveis ministérios. Na área econômica, o grupo de estudos é dividido em Economia, Planejamento e Orçamento e Indústria e Comércio.

Além de Mantega, que esteve à frente da atrapalhada gestão econômica no governo de Dilma Rousseff, foram escalados para o grupo do planejamento o deputado federal petista Enio Verri (PR), Esther Duek, economista e professora da UFRJ, e Antonio Correa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia.

No grupo de indústria, comércio e serviços, que também inclui pequenas empresas estão Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea; Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional; Marcelo Ramos, deputado federal (AM); Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária; Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula; Paulo Feldmann, professor da USP; e André Ceciliano, deputado estadual petista, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alesp).

Outros grupos

Alckmin anunciou outros grupos, entre eles da mulher, com Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, e de direitos humanos, com a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), além do voltado a comunicações, com o ex-ministro Paulo Bernardo, e igualdade racial, com a também ex-ministra Nilma Lino Gomes. Confira abaixo os nomes e os grupos anunciados para a transição:

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações

Jorge Bittar, ex-deputado federal

Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Colúmbia

Maria do Rosário, deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos

Silvio Almeida, advogado

Luiz Alberto Melchert, doutor em economia

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência

Emídio de Souza, deputado estadual (SP)

Maria Victoria Benevides, socióloga, professora doutora

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Thiago Tobias, do Coalizão Negra

Ieda Leal

Martvs das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia

Planejamento, Orçamento e Gestão Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Esther Duek, economista e professora da UFRJ

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (AM)

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula

Paulo Feldmann, professor da USP

André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Mulheres Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco

Roseli Faria, economista

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher

