Transfeera chega a 17 milhões de operações por mês e aposta em BaaS
Empresa do grupo PayRetailers já movimentou mais de R$ 70 bilhões e quer ampliar oferta de infraestrutura financeira para companhias
A Transfeera, instituição de pagamentos do grupo PayRetailers, chegou a uma média de 17 milhões de operações processadas por mês e prepara uma expansão de sua oferta de Banking as a Service, o chamado BaaS.
A companhia já movimentou mais de R$ 70 bilhões desde sua fundação e acumula cerca de 90 milhões de transações processadas.
Depois de dedicar o primeiro semestre à adaptação a novas exigências e controles do Banco Central e da Receita Federal, a empresa pretende usar a infraestrutura regulatória montada para acelerar a oferta de serviços financeiros a outras companhias.
Uma das apostas é a evolução da API de BaaS utilizada para abertura de contas empresariais. A tese é permitir que clientes incorporem produtos financeiros em seus próprios negócios sem precisar montar internamente toda a estrutura tecnológica e regulatória.
A Transfeera também acompanha oportunidades relacionadas ao split payment da reforma tributária e ao boleto dinâmico, que devem aumentar a integração entre sistemas empresariais, instituições financeiras e provedores de pagamentos.
Entre os produtos já oferecidos estão Pix, Pix Automático, boleto com QR Code, links de pagamento, validação de contas bancárias, repasse automatizado de recursos e abertura de contas empresariais para terceiros.
Fundada em 2017, a Transfeera é participante direta do Pix e autorizada pelo Banco Central.