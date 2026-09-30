Transfeera chega a 17 milhões de operações por mês e aposta em BaaS

A Transfeera, instituição de pagamentos do grupo PayRetailers, chegou a uma média de 17 milhões de operações processadas por mês e prepara uma expansão de sua oferta de Banking as a Service, o chamado BaaS.

A companhia já movimentou mais de R$ 70 bilhões desde sua fundação e acumula cerca de 90 milhões de transações processadas.

Depois de dedicar o primeiro semestre à adaptação a novas exigências e controles do Banco Central e da Receita Federal, a empresa pretende usar a infraestrutura regulatória montada para acelerar a oferta de serviços financeiros a outras companhias.

Uma das apostas é a evolução da API de BaaS utilizada para abertura de contas empresariais. A tese é permitir que clientes incorporem produtos financeiros em seus próprios negócios sem precisar montar internamente toda a estrutura tecnológica e regulatória.

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A Transfeera também acompanha oportunidades relacionadas ao split payment da reforma tributária e ao boleto dinâmico, que devem aumentar a integração entre sistemas empresariais, instituições financeiras e provedores de pagamentos.

Entre os produtos já oferecidos estão Pix, Pix Automático, boleto com QR Code, links de pagamento, validação de contas bancárias, repasse automatizado de recursos e abertura de contas empresariais para terceiros.

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Fundada em 2017, a Transfeera é participante direta do Pix e autorizada pelo Banco Central.