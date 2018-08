Trainee da Vivo tem curso no exterior; veja outras vagas

Muitas empresas abrem os processos seletivos para contratação de trainees recém-formados na faculdade – ou que vão concluir a graduação em 2018 – no começo do segundo semestre. Ao menos dez grandes empresas estão selecionando profissionais – algumas oferecem até curso de pós-graduação.

Neste ano, duas tendências podem ser verificadas: 1) as empresas estão recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para selecionar os candidatos ideais – a tecnologia compara os dados da pessoa com a descrição da vaga -, 2) outra novidade é o currículo às cegas. Nesse último modelo, informações como formação, experiência, idade e sexo são omitidas nas etapas inicias da seleção para não interferir no resultado. A Votorantim Cimentos, que fechou suas inscrições para o trainee há uma semana, foi uma das empresas que utilizou essa técnica.

Confira as vagas em aberto, organizadas por data de encerramento das inscrições:

Easynvest

A corretora de investimento está com as inscrições abertas para seu programa de trainee. É possível realizar a candidatura até 2 de setembro neste link.

Os candidatos devem ter concluído a formação entre julho de 2016 e julho de 2018. Além disso, a Easynvest exige inglês avançado e domínio do pacote Office.

A empresa oferece aos aprovados vale transporte, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, folga de aniversário, auxílio creche e desconto em academias.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, domínio do pacote Office e disponibilidade para viagens e mudanças

Cursos: administração, ciência da computação, matemática, engenharia de computação, economia, design de produto, desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, estatística, física e engenharias

Itaú

O Itaú encerra as inscrições para seu programa de trainee em 3 de setembro. Ao todo, serão abertas 150 vagas. Os interessados podem realizar a candidatura neste link.

Podem participar os estudantes graduados após dezembro de 2016 ou com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2019. Após a inscrição, o candidato realiza testes online, encaminha um vídeo-entrevista à empresa e participa de outra entrevista pela internet. A última etapa consiste em uma entrevista presencial com executivos.

Os aprovados começam a trabalhar na sede do banco, em São Paulo, em janeiro. O programa da empresa tem duração de 12 meses – durante o período, os estudantes recebem mentoria, treinamentos e participam de eventos de networking.

Além da remuneração, o banco oferece participação nos lucros e resultados, vale refeição, vale alimentação, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida e desconto em lojas parceiras.

Salário: não divulgado

Vagas: 150

Pré-requisitos: inglês avançado e disponibilidade para trabalhar em São Paulo

Cursos: não há restrição

Saint-Gobain

A empresa, dona da Telhanorte, está com as inscrições abertas para o programa de trainee até o dia 12 de setembro. São 34 vagas.

Profissionais formados há, no máximo, dois anos podem participar do processo seletivo. A graduação precisa ter sido concluída em algum curso de exatas ou humanas. Durante a seleção, os candidatos realizam uma entrevista por vídeo, dinâmica de grupo, painel com gestores das áreas e entrevistas com diretores. Todas as etapas são eliminatórias e as presenciais acontecem em São Paulo. Os aprovados trabalharão em uma das 11 cidades onde atua a Saint-Gobain: São Paulo, Caieiras, Capivari, Mauá, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Jandira, Jundiaí, São Vicente, Sumaré, Rio de Janeiro e Barra Mansa. O programa de trainee tem duração de 18 meses. Salário: não divulgado

Vagas: 34

Pré-requisitos: inglês avançado e mobilidade

Cursos: de exatas e humanas

Lojas Americanas

Os recém-formados podem candidatar-se no programa de trainee da Lojas Americanas até o dia 16 de setembro. As inscrições devem ser realizadas neste link.

O processo seletivo é composto por cinco etapas: análise curricular, provas online, entrevista digital e painel com gestores e diretoria. As vagas são para o escritório da empresa no Rio de Janeiro.

Para participar, é necessário formação entre julho de 2016 e dezembro de 2018.

O programa tem duração de 12 meses. Além da remuneração, a empresa oferece aos aprovados assistência médica, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, descontos em serviços e lojas da companhia (Americanas, Submarino e Shoptime).

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, disponibilidade para mudanças e pós-graduação é diferencial

Cursos: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, comunicação social (publicidade e propaganda e marketing), direito, física, engenharias, estatística, matemática, relações internacionais, sistema de informação e tecnologia da informação

Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz está com as inscrições abertas para seu programa de trainee. É possível candidatar-se neste link até o dia 16 de setembro.

Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2015 e julho de 2018. Os aprovados vão trabalhar em São Bernardo. Há ainda a possibilidade de atuar na unidade da empresa em Stuttgart, na Alemanha.

Além do salário, a Mercedes oferece vale transporte, refeitório no local, assistência médica, seguro de vida e participação nos lucros e resultados.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês fluente, domínio do pacote office e disponibilidade para viagens e para trabalhar fora do Brasil

Cursos: administração, ciências contábeis, marketing, publicidade e propaganda, engenharias, economia, pedagogia, psicologia, ciências econômicas, tecnologia da informação e física

LDC

A LDC, que atua na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee. É possível realizar a candidatura até o dia 17 de setembro neste link aqui.

Os profissionais devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. O candidato também precisa de facilidade para trabalhar em umas das 10 unidades da empresa, de acordo com sua área de atuação: Rondonópolis (MT), Alto Araguaia (MT), Matipó (MG), Manhuaçu (MG), Nova Venécia (ES), Santarém (PA), Ponta Grossa (PR), Paraguaçu Paulista (SP), Matão (SP) e São Paulo (SP).

Durante a seleção, os candidatos realizam testes online, dinâmica de grupo e painel com gestores e RH. Os aprovados serão anunciados em dezembro.

O programa tem duração de dois anos, período em que os trainees passam por treinamentos e transferência em diferentes áreas.

Salário: não divulgado

Vagas: 12

Pré-requisitos: inglês avançado e disponibilidade para viagens ou mudança de estado

Cursos: administração, agronomia, análise de sistemas, ciências da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, economia, engenharias, estatística, matemática, sistemas da informação e tecnologia da informação

Grupo DPSP

A empresa, dona da Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 24 de setembro. Os interessados podem candidatar-se neste link.

Para participar, é necessário graduação concluída entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Os selecionados vão trabalhar na matriz da empresa, em São Paulo.

Durante o processo de seleção, os candidatos realizam testes online, painéis com dinâmicas/cases e entrevistas com a gerência e diretoria da empresa.

Aos aprovados, a empresa oferece, além da remuneração, convênio médico, seguro de vida, vale transporte e restaurante no local. Durante o programa, os trainees também recebem mentoria, coaching e treinamentos.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado e mobilidade para morar em São Paulo

Cursos: administração, marketing, engenharia, psicologia, economia, comunicação social, farmácia, arquitetura, ciências da computação, ciências contábeis e direito

International Paper

A empresa, que produz celulose, papel e embalagens, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 25 de setembro. A candidatura pode ser realizada aqui.

Os interessados devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Os aprovados podem ser remanejados para cinco locais, de acordo com sua área de atuação: Mogi Guaçu (SP), Luiz Antônio (SP), Nova Campina (SP) e Paulínia (SP) e Rio Verde (GO).

Após a inscrição, o candidato realiza provas online, painel e entrevista com gestor e, em novembro, participa de uma entrevista final.

Os selecionados começam a trabalhar em janeiro – o programa de trainee da International Paper tem duração de 24 meses.

Além do salário, a IP oferece plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale alimentação, restaurante (para as fábricas), vale transporte ou fretado e previdência privada.

Salário: não divulgado

Vagas: 9

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: engenharias (química, mecânica, civil, de produção e elétrica)

Vivo

A Vivo abriu nesta quarta-feira as inscrições para seu programa de trainee. É possível realizar a candidatura neste link até o dia 30 de setembro.

Para participar, a empresa exige que os candidatos tenham concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Outro requisito é o idioma: é necessário inglês ou espanhol avançado.

A seleção ocorre até o mês de novembro e conta com três etapas: a primeira fase será realizada a partir de testes online. Os selecionados vão para a dinâmica de grupos e mais adiante, entrevistas.

Os aprovados vão trabalhar no escritório da empresa em São Paulo. O programa da Vivo tem duração de 18 meses – durante o período, os trainees cursam uma pós-graduação na ESPM, durante o horário de trabalho, paga pela Vivo. Além disso, é oferecido um módulo internacional em Barcelona, na Espanha.

A Vivo também oferece aos trainees PLR (Participação nos Lucros e Resultados), um aparelho celular com plano corporativo, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência médica e odontológica, benefício farmácia, subsídio em academia, auxílio creche, dia de folga de aniversário, seguro de vida e previdência privada.

Ao final do programa, todos os trainees assumem uma posição de consultor na sua área de atuação.

Salário: não divulgado

Vagas: 30

Pré-requisitos: inglês ou espanhol avançado

Cursos: não há restrição

Raízen

A empresa, que produz açúcar, etanol e bioenergia, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee. As inscrições podem ser realizadas neste link.

As vagas são destinadas para estudantes com até três anos de formado, completos até dezembro de 2018. Durante o processo seletivo, os candidatos participam de testes online, dinâmica de grupo e entrevista final.

Os aprovados vão trabalhar nas unidades da empresa em São Paulo, Piracicaba, Paulínia, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: não divulgado

Cursos: não há restrição