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Economia

‘Trade Flávio’ perde parte do impulso com pesquisas mais apertadas e dúvidas sobre ajuste fiscal

Gestores e analistas veem redução do apetite por risco após euforia com primeiro turno; juros futuros sobem, dólar volta aos R$ 5 e Bolsa recua

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 13h46 | Atualizado em 13 out 2026, 16h31
Homem de meia-idade, pele clara e cabelos escuros com grisalhos, vestindo camisa polo verde escura, fala com a boca levemente aberta, olhando para a direita. Microfones desfocados aparecem na parte inferior da imagem, sugerindo uma coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro - 13/10/2026 (Arthur Menescal/Bloomberg via/Getty Images)
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A aposta do mercado financeiro em uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial começou a perder parte do fôlego nesta terça-feira, 13. Depois de uma forte valorização dos ativos brasileiros na esteira do primeiro turno, investidores passaram a demonstrar maior cautela diante de pesquisas que apontam uma disputa mais apertada contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Às incertezas eleitorais somam-se dúvidas sobre a execução do ajuste fiscal prometido pela equipe do senador.

Entre gestores e analistas do mercado financeiro, ganha espaço a avaliação de que parte do entusiasmo que tomou conta dos investidores após o primeiro turno pode ter sido excessiva. A percepção é que os preços dos ativos brasileiros incorporaram rapidamente expectativas favoráveis a uma mudança de governo, antes que houvesse clareza sobre o desfecho eleitoral e, sobretudo, sobre as medidas econômicas que seriam efetivamente adotadas. Algumas gestoras já começaram a realizar lucros em posições montadas para aproveitar a queda dos juros.

O movimento ficou evidente no mercado de juros futuros. O contrato de DI para janeiro de 2029 passou de 12,221% no ajuste de sexta-feira para 12,330% na manhã desta terça-feira, uma alta de 10,9 pontos-base. O vencimento de janeiro de 2031 subiu de 12,231% para 12,310%. O dólar voltou a superar a marca de 5 reais, enquanto o Ibovespa operava em queda.

A principal novidade no cenário eleitoral veio da pesquisa PoderData/AYA. Em cinco dias, a diferença entre Flávio e Lula caiu de seis para dois pontos percentuais nos votos válidos. O senador passou de 53% para 51%, enquanto o presidente avançou de 47% para 49%. O resultado configura empate técnico, considerada a margem de erro de 1,8 ponto percentual.

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Outro levantamento, realizado pelo BTG/Nexus, mostrou Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%, também em situação de empate técnico.

Além das pesquisas, a política econômica de um eventual governo Flávio passou a despertar questionamentos. Integrantes da campanha discutem um ajuste fiscal que poderia chegar a 2% do PIB, mas ainda não há clareza sobre como a redução das despesas seria implementada. A ausência de um nome oficialmente definido para o Ministério da Fazenda e as diferenças de visão sobre o ritmo do ajuste alimentam a cautela.

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Para uma parcela dos analistas, o desafio agora é verificar se as propostas de campanha podem ser traduzidas em medidas viáveis, especialmente diante do peso das despesas obrigatórias no Orçamento e das resistências políticas a mudanças em benefícios sociais e vinculações constitucionais.

Apesar da correção desta terça-feira, o movimento está longe de anular a valorização registrada depois do primeiro turno. O mercado ainda preserva parte expressiva dos ganhos acumulados na semana passada, quando a reação ao resultado eleitoral provocou forte queda dos juros futuros, valorização do real e recordes na Bolsa.

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O comportamento dos ativos sugere, por enquanto, uma realização parcial dos ganhos do chamado “Trade Flávio”, e não uma reversão completa das apostas. A proximidade do segundo turno, marcado para 25 de outubro, deve manter as pesquisas eleitorais e os sinais sobre a futura política econômica entre os principais fatores de atenção dos investidores.

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