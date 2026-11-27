Luiz Carlos Trabuco terá de convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a aceitar um ajuste fiscal de grande dimensão para conter o crescimento da dívida pública. Na avaliação do economista Sergio Vale, o esforço necessário pode chegar a R$ 400 bilhões — muito acima das medidas já aprovadas ou em discussão pelo governo. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Vale afirmou que o principal desafio do futuro ministro da Fazenda será conseguir respaldo político para mexer em despesas que Lula não demonstra disposição de cortar. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo o economista, as medidas fiscais já aprovadas, que somam cerca de R$ 50 bilhões, e uma eventual economia adicional de R$ 20 bilhões representam uma parcela importante do esforço, mas ainda são insuficientes. “O ajuste fiscal que a gente precisa para minimamente pensar em parar de subir a dívida pública nos próximos anos. A gente está falando de 350, 400 bilhões de reais”, afirmou.

11 frases de Luiz Carlos Trabuco sobre economia

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Por que Trabuco terá de negociar diretamente com Lula?

Vale apontou que o desafio do futuro ministro está no fato de que parte das despesas que precisariam ser revistas envolve temas aos quais o presidente resiste. Entre os exemplos citados pelo economista estão os supersalários, a estrutura dos ministérios e as emendas parlamentares. Estas últimas, segundo ele, representam um gasto anual de 50 bilhões a 60 bilhões de reais. Mesmo um corte parcial, avaliou, ficaria muito aquém do necessário.

Na avaliação de Vale, Trabuco terá de lidar não apenas com Lula, mas também com o entorno do presidente e com as resistências políticas à agenda fiscal. O economista mencionou a indisposição de setores próximos ao governo em relação ao futuro ministro e afirmou que há incerteza sobre o que ele conseguirá implementar no próximo mandato. Para Vale, a relação de longa data entre Trabuco e Lula pode ser um trunfo: talvez o executivo seja uma das poucas pessoas capazes de ter com o presidente uma conversa direta sobre a situação das contas públicas.

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Qual é o tamanho do risco para a dívida pública?

Vale afirmou que, se a trajetória atual for mantida, a dívida pública poderá chegar a 95% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim desta década. Segundo ele, quanto mais o governo adiar as decisões, maior será o endividamento e mais difícil ficará realizar o ajuste no futuro. Nesse cenário, o país precisaria produzir um resultado primário ainda maior para conseguir reduzir a dívida.

O economista também alertou que a escolha de Trabuco, embora tenha sido recebida positivamente pelo mercado financeiro, não elimina as incertezas sobre a política econômica do próximo governo. Para ele, será necessário apresentar um plano de ação e deixar claras as medidas que poderão ser adotadas. Caso o resultado seja um pacote muito limitado, Vale avalia que a reação positiva dos investidores poderá se reverter. “Vai ser um traque, vai ser alguma coisa muito pequena que vai surgir pela frente. E torço para que seja diferente, senão o mercado vai se assustar de novo”, afirmou.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.