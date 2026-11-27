O futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, precisará do apoio direto de Lula para conseguir implementar medidas de controle dos gastos públicos no próximo governo. A avaliação é do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal nesta sexta-feira, 27, ele afirmou que o principal desafio do executivo escolhido para comandar a economia será construir uma articulação política capaz de viabilizar as mudanças necessárias, inclusive diante de possíveis resistências dentro do próprio PT. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Meirelles considera que Trabuco tem qualificação técnica para assumir o ministério e destaca sua experiência de décadas no setor bancário. O problema, segundo ele, é transformar essa capacidade em medidas concretas. Para isso, o futuro ministro terá de conversar com as lideranças petistas, os partidos de esquerda que integram a base governista e o Congresso Nacional. “É necessário, de fato, nessa hora, que o presidente apoie”, afirmou o ex-ministro.

11 frases de Luiz Carlos Trabuco sobre economia

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Por que o apoio de Lula será decisivo?

Na avaliação de Meirelles, a relação próxima entre Trabuco e o presidente pode facilitar a interlocução. O banqueiro, que preside o Conselho de Administração do Bradesco, tem uma relação antiga com Lula, característica que o ex-ministro considera positiva para a negociação. Ainda assim, o respaldo presidencial será indispensável para que ele consiga conduzir uma política de controle fiscal.

A dificuldade está também nas posições já manifestadas pelo presidente sobre despesas públicas. Lula tem afirmado que não pretende promover cortes em áreas como saúde, educação e programas sociais. Meirelles reconhece que será necessário encontrar alternativas e identificar quais gastos podem ser reduzidos, mas ressalta que o futuro ministro não conseguirá avançar sem construir um entendimento com o chefe do Executivo e os integrantes da base.

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Como Trabuco terá de lidar com a resistência no PT?

Meirelles defende que o futuro titular da Fazenda deixe clara sua disposição de controlar o crescimento das despesas e apresente as diretrizes de sua atuação. Na entrevista, ele afirmou que a negociação deverá envolver diferentes lideranças políticas, inclusive os ministros do PT que integram o governo.

O ex-ministro também recomendou que Trabuco não limite sua comunicação aos investidores. Empresários, consumidores e a sociedade em geral precisam conhecer as medidas que serão propostas, argumentou. Para ele, o excesso de gastos públicos produz efeitos que ultrapassam o mercado financeiro e atingem a economia como um todo.

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Na avaliação de Meirelles, o futuro ministro precisará combinar firmeza na condução da política fiscal com habilidade para negociar dentro do governo. Ele não defendeu que todas as medidas sejam anunciadas no primeiro dia de janeiro, mas cobrou que o assunto seja encaminhado logo no início do mandato. “O importante é que se faça e não pode esperar”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade