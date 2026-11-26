A escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula foi recebida positivamente pelo mercado financeiro, mas a experiência do executivo no setor bancário, por si só, não garante que ele conseguirá conduzir as mudanças esperadas pelos investidores. Na avaliação do economista Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos, o principal desafio do futuro ministro será transformar o conhecimento técnico e o prestígio junto ao mercado em capacidade de articulação dentro do governo. “Ele é exatamente o elo entre a política e o mercado financeiro que o mercado esperava que o Lula fizesse”, afirmou, em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, nesta quinta-feira, 26. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Lelis disse que os rumores sobre a indicação já haviam influenciado os preços dos ativos ao longo do pregão. O dólar fechou a 5,74 reais, enquanto o Ibovespa disparou e registrou alta de 6%. Para o economista, a reação positiva não se deveu apenas à trajetória profissional de Trabuco, mas também ao fato de a escolha sinalizar que o equilíbrio fiscal estará entre as prioridades do governo em 2027.

Os desafios do governo Lula 4

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Por que Trabuco foi bem recebido pelo mercado?

Na avaliação de Lelis, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco reúne experiência para lidar com juros, taxas e dívida pública, além de ter trânsito no setor financeiro. O economista considera que a indicação representa um aceno de Lula aos investidores e uma sinalização de que o governo pretende conciliar os programas sociais com o controle das contas públicas.

O reconhecimento do mercado, porém, é apenas o começo do desafio. Lelis afirmou que o futuro ministro precisará de condições políticas para implementar suas propostas e enfrentar eventuais resistências dentro do próprio governo e do PT. “O quanto esse possível nome vai conseguir aprovar durante o governo não depende só de qualidade técnica, depende também da capacidade de articulação dentro do governo”, disse.

Qual é o principal obstáculo para o futuro ministro?

Para o economista, o Brasil enfrenta dificuldades relacionadas ao nível dos juros reais e ao crescimento da dívida pública. Ele explicou que o controle do endividamento depende de duas frentes: aumentar a arrecadação ou reduzir despesas. Na avaliação de Lelis, o plano fiscal apresentado pelo governo tem sido muito concentrado na obtenção de receitas e pouco direcionado ao corte de gastos.

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O economista também ressaltou que a redução dos juros não depende de uma decisão isolada do governo. É necessário, segundo ele, construir um ambiente de confiança para atrair investimentos e diminuir a percepção de risco do país. “Taxa de juros não se derruba na canetada, não se derruba simplesmente por um decreto presidencial”, afirmou.

O que pode determinar o sucesso da indicação?

Lelis considera que a recuperação da credibilidade brasileira será decisiva para melhorar as condições de financiamento da economia. Para isso, mencionou a importância da autonomia do Banco Central, de indicações técnicas para cargos estratégicos e de um compromisso do governo com o equilíbrio fiscal.

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Na avaliação do economista, a combinação desses fatores pode contribuir para a queda do dólar e permitir que a taxa básica de juros retome uma trajetória de redução. Ele também criticou o que considera uma atenção excessiva à arrecadação e ao estímulo ao consumo, em detrimento de medidas voltadas à produção. “A gente foca muito em distribuir renda para incentivar consumo. A gente foca pouco em incentivar quem produz”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade