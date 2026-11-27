Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027, o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75, é defensor de reformas estruturais para equilibrar as contas públicas, mas rejeita a ideia de um ajuste fiscal dissociado do crescimento econômico. Em entrevistas e artigos publicados nos últimos anos, o executivo também defendeu a revisão do sistema previdenciário, a redução de subsídios e uma maior flexibilidade na gestão do Orçamento federal.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco integra um grupo de empresários que mantêm interlocução com Lula desde seus primeiros mandatos. A confirmação de seu nome pelo Palácio do Planalto, na quinta-feira 26, foi recebida com entusiasmo pelo mercado financeiro, que vê na indicação a possibilidade de uma condução mais rigorosa das contas públicas no quarto mandato do petista.

O histórico de manifestações públicas do banqueiro indica, porém, que sua visão sobre a economia brasileira não coincide integralmente com a de setores do mercado financeiro. Embora defenda a sustentabilidade da dívida pública, Trabuco considera a expansão da atividade econômica indispensável para reduzir as desigualdades sociais.

Contas públicas

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em março de 2025, Trabuco defendeu a preservação do tripé macroeconômico, instituído em 1999, que combina câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal. Acrescentou a esses pilares um quarto elemento: as expectativas dos investidores, cuja melhora, em sua avaliação, depende da consistência da política econômica ao longo do tempo.

Na ocasião, afirmou que a situação fiscal brasileira merecia atenção, mas não configurava uma emergência incontornável. Defendeu ainda o cumprimento das metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal.

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“O crescimento não pode ser demonizado”, afirmou.

Em artigo publicado no Estadão em junho de 2026, o banqueiro avançou sobre as medidas que considera necessárias para reorganizar as finanças públicas. Entre elas estão a desindexação da economia, a correção de distorções tributárias, a diminuição dos subsídios e a flexibilização do Orçamento.

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Em novembro, voltou ao assunto, defendendo que a contenção das despesas preserve os serviços de saúde e educação e os benefícios sociais, diante dos elevados índices de desigualdade no país.

Na segunda-feira (23), três dias antes da confirmação de seu nome para a Fazenda, Trabuco classificou o pacote fiscal aprovado pelo Congresso como um “bom começo”, sinalizando a necessidade de medidas adicionais. Também defendeu a articulação entre os Poderes para enfrentar o desequilíbrio das contas públicas.

Previdência e programas sociais

Entre as posições com potencial de gerar atritos com o PT está a defesa de uma nova reforma da Previdência. Trabuco considera necessário atualizar periodicamente o sistema previdenciário brasileiro diante das transformações no mercado de trabalho, em particular do avanço das atividades autônomas.

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O banqueiro também defende a reorganização dos programas sociais do governo federal, com a integração das políticas de transferência de renda e a criação de indicadores que permitam avaliar sua eficácia. Na sua visão, as despesas com assistência social precisam ser compatíveis com a capacidade orçamentária do país.

Juros e Banco Central

Trabuco tem se manifestado contra a manutenção prolongada dos juros em patamares elevados. Em maio deste ano, classificou uma taxa de juros real de 10% como proibitiva para empresas, consumidores e o próprio Tesouro Nacional.

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O executivo avalia que o elevado rendimento das aplicações financeiras inibe investimentos no setor produtivo, prejudica o empreendedorismo e encarece o endividamento público e privado.

“Há uma expansão da consciência de que o custo de capital no Brasil é elevado. E isso precisa ser enfrentado”, afirmou na segunda-feira (23), em São Paulo.

Trabuco, contudo, reconhece a necessidade de uma política monetária restritiva em períodos de pressão inflacionária. Em março de 2025, elogiou a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e manifestou confiança na capacidade da instituição de conduzir o processo de desaceleração dos preços.

Reforma tributária e competitividade

Defensor da reforma tributária sobre o consumo, Trabuco avalia que a complexidade do sistema de cobrança de impostos brasileiro prejudicou a competitividade da indústria nacional durante décadas. Em suas manifestações públicas, tem destacado os ganhos de eficiência decorrentes da adoção do IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

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Na segunda-feira (23), o executivo sucedeu o empresário Jorge Gerdau Johannpeter na presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC). A entidade estima que as deficiências estruturais da economia brasileira imponham um custo adicional de 3,5 trilhões de reais por ano ao setor produtivo, o equivalente a 27,5% do PIB de 2025.

Trabuco identifica as deficiências logísticas, os custos de financiamento e os gargalos de infraestrutura entre os principais obstáculos à inserção internacional das empresas brasileiras. Defende ainda que o país explore a diversidade de sua matriz energética como diferencial competitivo.

Relações comerciais

Diante da ofensiva tarifária do presidente americano, Donald Trump, Trabuco tem defendido uma postura de negociação diplomática, com a participação do empresariado nas tratativas entre Brasília e Washington.

Em artigos publicados neste ano, sustentou que a relação econômica com os Estados Unidos deveria ir além da discussão sobre tarifas de importação. Entre as oportunidades apontadas pelo executivo estão a atração de investimentos americanos em inovação tecnológica e a reindustrialização baseada em atividades de baixo carbono.

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Nascido em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco começou a trabalhar aos 12 anos como auxiliar de tecelão. Aos 17, ingressou no Bradesco como escriturário, dando início a uma trajetória de mais de cinco décadas na instituição.

Diferentemente de boa parte dos executivos do sistema financeiro, sua formação acadêmica é na área de ciências humanas. Graduou-se em filosofia e cursou pós-graduação em sociopsicologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Comandou o Bradesco Seguros antes de assumir, em 2009, a presidência executiva do banco. Um dos marcos de sua gestão foi a aquisição das operações brasileiras do HSBC, em 2015, por 5,2 bilhões de dólares. Em 2018, deixou o comando executivo da instituição e passou a presidir seu conselho de administração.

Também esteve à frente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF). Integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, órgão consultivo da Presidência da República.

Sua chegada à Fazenda concretiza uma articulação iniciada há 12 anos. Em 2014, Trabuco foi convidado a assumir o ministério no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). Recusou a proposta e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para o cargo.

Desta vez, aceitou. O futuro ministro ainda não apresentou publicamente o programa econômico que pretende implementar a partir de janeiro.