O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, recebeu, de fato, um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027 e está avaliando a possibilidade de ingressar no governo, segundo apurou o Radar Econômico com uma pessoa próxima ao banqueiro.

De acordo com essa fonte, as conversas ocorrem diretamente entre Lula e Trabuco e encontram-se em fase de avaliação. O executivo ainda não tomou uma decisão sobre deixar o comando do conselho de um dos maiores bancos privados do país para assumir a condução da política econômica brasileira.

Trabuco já havia sido sondado para assumir a Fazenda em 2014, na transição para o segundo mandato de Dilma Rousseff, mas declinou. Na ocasião, o escolhido acabou sendo Joaquim Levy, que havia trabalhado sob seu comando no Bradesco.