O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o ministro da Fazenda em seu quarto mandato, segundo fontes ouvidas por VEJA. O banqueiro está em Brasília na tarde desta quinta-feira 26 para se encontrar com Lula.

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