Trabuco aceita convite de Lula para o Ministério da Fazenda
Fontes ouvidas por VEJA confirmam que o banqueiro aceitou a missão de chefiar a economia
O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o ministro da Fazenda em seu quarto mandato, segundo fontes ouvidas por VEJA. O banqueiro está em Brasília na tarde desta quinta-feira 26 para se encontrar com Lula.
Texto em atualização. Mais informações em breve.