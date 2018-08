Toyota investe US$ 500 mi para desenvolver carro autônomo com Uber

A Toyota investirá cerca de 500 milhões de dólares com o Uber como parte de um acordo de cooperação para produzir veículos autônomos em massa, informou o grupo japonês nesta terça-feira, 28.

O acordo, que segundo relatórios elevaria o valor do Uber a 72 bilhões de dólares, tem o objetivo de elevar o transporte autônomo a um serviço de mobilidade em grande escala, assinalou a Toyota.

A tecnologia das duas empresas se integrará em veículos Toyota especialmente desenhados e se implementará na plataforma Uber, com o lançamento do primeiro piloto para 2021.

“O acordo é o primeiro deste tipo para o Uber e destaca nosso compromisso de levar tecnologias de classe mundial à rede do Uber”, declarou o presidente executivo do grupo, Dara Khosrowshahi.

Uber suspendeu seu programa de automóvel autônomo após um atropelamento que matou uma mulher em uma rua do Arizona, em março passado.

No mês passado, a empresa com sede em San Francisco voltou ao programa colocando carros autônomos na estrada, mas com um humano ao volante em todo momento.

Os testes permitirão ao Uber recopilar dados sobre diferentes cenários que serão recriados em simulações de computadores, e também desenvolver mapas mais precisos para os veículos.