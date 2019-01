Toyota convoca 380 mil veículos no Brasil para recall do airbag

A Toyota Motors anunciou nesta quinta-feira, 24, um recall de 380 mil carros no Brasil. A medida é para consertar um problema no airbag dos veículos. Os reparos podem ser feitos a partir de segunda-feira, 28, na rede credenciada da montadora (consulte endereços dos concessionárias). É necessário agendar o atendimento.

Segundo a empresa, foi detectada uma falha no deflagrador, peça que faz parte do sistema de airbag do motorista e do passageiro. O defeito foi identificado em alguns modelos do Etios, Fielder, Corolla, SW4 e Hilux. Ao todo são 379.689 unidades afetadas.

Uma das substâncias que formam a peça – propelente – apresenta degradação ao ser exposta a temperaturas muito altas, mudanças bruscas de temperatura ou alta umidade relativa do ar.

Por isso, nos carros que possuem essa falha, o deflagrador pode liberar fragmentos de metal juntamente com a bolsa de airbag, colocando em risco a integridade do motorista e dos passageiros.

Segundo a empresa, a troca dos deflagradores dura entre uma hora e meia e cinco horas. No site da empresa, também é possível consultar a situação de cada veículo.

Confira abaixo o número dos chassis e o ano de fabricação dos carros envolvidos no recall: