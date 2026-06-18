Toy Story 5 mira estreia histórica e pode arrecadar mais de US$ 150 milhões no primeiro fim de semana

A Pixar pode estar prestes a conquistar um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. Previsto para estrear nos cinemas em 19 de junho, Toy Story 5 já é apontado por analistas de mercado como um forte candidato a registrar a maior abertura da história da franquia e uma das maiores estreias da animação nos últimos anos. As projeções indicam arrecadação entre 150 milhões e 175 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana nos Estados Unidos.

Se as estimativas se confirmarem, o novo longa superará com folga os 120,9 milhões de dólares arrecadados por Toy Story 4 em sua estreia e poderá se tornar a maior abertura de 2026 até agora. O desempenho esperado reforça a força de uma das franquias mais valiosas da história da animação. Desde o lançamento do primeiro filme, em 1995, a saga de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos se transformou em um fenômeno global, movimentando bilhões de dólares em bilheteria, licenciamento e produtos derivados.

Além do fator nostalgia, o novo capítulo aposta em uma temática contemporânea: a disputa entre brinquedos tradicionais e a crescente presença da tecnologia na vida das crianças. Na trama, Bonnie passa a se interessar por um tablet, colocando os brinquedos diante de um novo desafio para continuarem relevantes.

O filme também marca o retorno de nomes clássicos da franquia, como Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack. Para a indústria cinematográfica, a expectativa em torno de Toy Story 5 vai além da própria Pixar. Analistas avaliam que o longa pode impulsionar ainda mais a recuperação das bilheterias globais e ajudar 2026 a se consolidar como um dos melhores anos para Hollywood desde a pandemia.