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Toy Story 5 arrecada R$ 6,2 bilhões no mundo e tem maior bilheteria do ano

Animação da Disney ultrapassou US$ 1 bilhão em bilheteria global, lidera as arrecadações de 2026 e reforça o sucesso da franquia criada pela Pixar

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 15h21 | Atualizado em 27 jul 2026, 15h23
Woody e Buzz Lightyear, bonecos de Toy Story, rastejam no chão de madeira com expressões de surpresa e medo. Woody, à esquerda, usa chapéu de cowboy e camisa xadrez. Buzz, à direita, veste seu traje espacial verde e branco. Ao fundo, um quarto com cama e um brinquedo de sapo verde.
Imagem do filme Toy Story 5 (Disney/Pixar/Divulgação)
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O sucesso de Toy Story 5 vai muito além das bilheterias. Lançado em junho, o filme se tornou a maior arrecadação do ano ao ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, aproximadamente 6,2 bilhões de reais em ingressos vendidos, consolidando a força de uma das franquias mais valiosas da Disney.

Com o desempenho, Toy Story 5 se tornou o terceiro filme de 2026 a ultrapassar 1 bilhão de dólares (6,2 bilhões de reais) em arrecadação mundial, segundo a Variety. Até então, somente Super Mario Galaxy e Michael haviam alcançado esse resultado, ambos com cerca de 1,1 bilhão de dólares (5,58 bilhões de reais) em bilheteria. A publicação também projeta que A Odisseia, de Christopher Nolan, será o próximo integrante desse grupo, já que acumula 639,6 milhões de dólares (3,24 bilhões de reais) apenas duas semanas após a estreia.

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O desempenho de Toy Story também impressiona quando se observa toda a trajetória da franquia. De acordo com a Variety, os cinco filmes já movimentaram cerca de 51 bilhões de dólares desde a estreia da animação original. Além da arrecadação nos cinemas, a série continua entre os conteúdos mais assistidos do Disney+ e mantém forte desempenho em diferentes plataformas.

Mais do que uma franquia de animação, Toy Story se consolidou como um dos maiores ativos comerciais da Disney, movimentando bilhões de dólares e impulsionando diferentes setores da indústria do entretenimento.

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