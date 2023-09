Tony Blair elogia reformas encabeçadas por Haddad

O Brasil precisa implementar reformas internas significativas para consolidar sua presença e influência no cenário internacional, essa foi a mensagem do discurso de Tony Blair, ex-primeiro ministro britânico, em sua palestra durante o Fides 2023, ocorrido nesta segunda-feira, 25.

Segundo Blair, as reformas encabeçadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, especificamente nas áreas tributária e fiscal, podem ser consideradas movimentos adequados para a conquista de uma posição de destaque global pelo Brasil.

Blair destacou que, ao estruturar internamente a política e a economia, promovendo reformas estruturais necessárias, o Brasil estará pavimentando seu caminho para a liderança global. “O sucesso de um país dá peso a ele nas discussões geopolíticas. Se a economia é forte e o governo está indo bem, os demais países ouvirão. As reformas que estão sendo feitas pelo ministro da Economia terão um papel significativo para o país atingir uma liderança global”, disse.

Ele ressaltou o papel significativo do Brasil como representante proeminente do Sul Global, e sinalizou as oportunidades que o país terá para ampliar sua influência ao presidir o G20 no próximo ano e ao hospedar a COP-30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em 2025. Blair concluiu sua fala pontuando a necessidade de qualidade nos projetos desenvolvidos nos países em desenvolvimento para atraírem investimentos significativos. “É um momento importante para mostrar liderança. Espero que essas reuniões leguem um plano de ação para financiar a transição energética e investir em novas tecnologias. O dinheiro para investimento está lá, mas não temos, no mundo em desenvolvimento, projetos suficientes de qualidade nos quais investir. Os fundos de investimento só podem investir em projetos que tenham retorno financeiro. Se os governos querem atrair investimentos em energia renovável, precisam colocar sua casa em ordem, em primeiro lugar”, disse.

Esta análise de Blair reflete não só as expectativas internacionais em relação ao papel do Brasil no contexto global, mas também ressalta a responsabilidade e os desafios que o país enfrenta ao buscar harmonizar seu desenvolvimento interno com compromissos e lideranças globais.

