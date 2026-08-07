Tom Holland fatura R$ 275 milhões com novo Homem-Aranha e entra para a elite dos cachês de Hollywood

Tom Holland acaba de atingir um novo patamar em Hollywood. Segundo o jornal britânico Metro, o ator recebeu 50 milhões de dólares, cerca de 275 milhões de reais, para interpretar Peter Parker em Spider-Man: Brand New Day, o maior cachê de sua carreira e um dos maiores já pagos a um ator de filmes de super-heróis.

O valor acompanha o desempenho do longa nas bilheterias. Desde a estreia, o filme vem quebrando recordes e já ultrapassou 930 milhões de dólares em arrecadação mundial, consolidando-se como um dos maiores sucessos do ano e reforçando o peso da franquia para a Marvel e a Sony. Embora o salário impressione, Holland ainda não é o ator que mais faturou interpretando o Homem-Aranha. De acordo com informações reunidas pelo Just Jared, Tobey Maguire continua liderando esse ranking graças aos contratos milionários assinados durante a trilogia dirigida por Sam Raimi.

Segundo o veículo, Maguire recebeu cerca de 4 milhões de dólares pelo primeiro Homem-Aranha, lançado em 2002. Após o enorme sucesso do filme, seu contrato foi renegociado, garantindo 17,5 milhões de dólares por Homem-Aranha 2, além de um bônus equivalente a 5% da bilheteria, conforme informações do portal Bollywood Shaadis.

Para Homem-Aranha 3, o acordo ficou ainda mais lucrativo. O ator teria recebido 15 milhões de dólares de cachê inicial e mais 7,5% da receita bruta do filme, um dos contratos mais vantajosos já firmados por um astro de filmes de super-heróis na época. Já sua participação especial em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa também teria rendido aproximadamente 1 milhão de dólares.

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Somando todos os filmes, estima-se que Tobey Maguire tenha acumulado entre 70 milhões e 80 milhões de dólares apenas vivendo o herói da Marvel, valor que ainda supera os ganhos totais de Tom Holland como Homem-Aranha. Mesmo assim, o ator britânico segue consolidando sua posição entre os nomes mais valiosos de Hollywood. Aos 30 anos, Holland já protagonizou quatro filmes do personagem e se tornou um dos principais rostos do Universo Cinematográfico da Marvel, impulsionado pelo sucesso contínuo da franquia e pelo crescente poder de negociação de seus contratos.