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Economia

TJA prevê investir até R$ 25 milhões e alcançar R$ 200 milhões em vendas em 2027

Agência destinará metade dos recursos à tecnologia e pretende ampliar presença nas Américas sem elevar a estrutura na mesma proporção

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 16h30
Dois homens posam contra um fundo escuro. À esquerda, um homem branco de cabelo escuro e bigode fino veste camiseta e camisa azul-marinho. À direita, um homem pardo careca com barba rala, camisa preta e braços tatuados cruzados, usa um relógio prateado. Ambos olham para frente com expressão neutra
Willy Negreiros e Giordano Braga, sócios da TJA (TJA/Divulgação)
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TJA prevê investir até R$ 25 milhões e alcançar R$ 200 milhões em vendas em 2027 Priorizar nos meus resultados Google

A TJA, agência brasileira estreante no mercado de creator economy, prevê investir entre 20 milhões e 25 milhões de reais nos próximos 12 meses e alcançar 200 milhões de reais em vendas em 2027. Metade do investimento será destinada à tecnologia proprietária Buddy the Janeiro, voltada à automação de processos, curadoria de creators, business intelligence (BI), produção de insights e gestão de campanhas. O restante será aplicado em talentos e expansão comercial.

A empresa chega ao mercado a partir de uma operação que, em 18 meses, atendeu 27 clientes e realizou 73 projetos. Entre eles estão McDonald’s, Google, P&G, Dell, Midea, Casio e Mastercard. Com equipes no Brasil, México e Estados Unidos, a TJA pretende ampliar sua presença nas Américas. A estratégia prevê ganhos de produtividade para expandir a operação sem aumento proporcional do número de profissionais.

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