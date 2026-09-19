TJA prevê investir até R$ 25 milhões e alcançar R$ 200 milhões em vendas em 2027

A TJA, agência brasileira estreante no mercado de creator economy, prevê investir entre 20 milhões e 25 milhões de reais nos próximos 12 meses e alcançar 200 milhões de reais em vendas em 2027. Metade do investimento será destinada à tecnologia proprietária Buddy the Janeiro, voltada à automação de processos, curadoria de creators, business intelligence (BI), produção de insights e gestão de campanhas. O restante será aplicado em talentos e expansão comercial.

A empresa chega ao mercado a partir de uma operação que, em 18 meses, atendeu 27 clientes e realizou 73 projetos. Entre eles estão McDonald’s, Google, P&G, Dell, Midea, Casio e Mastercard. Com equipes no Brasil, México e Estados Unidos, a TJA pretende ampliar sua presença nas Américas. A estratégia prevê ganhos de produtividade para expandir a operação sem aumento proporcional do número de profissionais.