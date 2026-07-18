TJ-SP nega novo habeas corpus de Deolane Bezerra; defesa diz que vai recorrer

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A informação foi confirmada neste sábado, 18, à Veja pelos advogados da empresária, que afirmaram receber a decisão “com serenidade”, mas disseram que continuarão adotando medidas judiciais para reverter o entendimento.

Diferentemente de outros recursos apresentados anteriormente, o habeas corpus não buscava discutir a prisão preventiva em si. Segundo a defesa, o objetivo era assegurar a prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia para que Deolane permanecesse em Sala de Estado-Maior ou em instalações consideradas compatíveis com essa condição.

Em nota enviada à imprensa, os advogados afirmam que a solicitação foi baseada em inspeções realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que, segundo a defesa, concluíram que a cela onde Deolane está custodiada não atende às condições previstas na legislação. Apesar do resultado desfavorável, os representantes da influenciadora afirmaram que não pretendem encerrar a disputa judicial. “Respeitamos a decisão do TJSP, mas não nos conformamos e seguiremos lutando pela defesa da prerrogativa e da liberdade”, diz a nota.

Os advogados também sustentam que Deolane tem colaborado com as investigações desde o início e afirmam estar confiantes de que sua inocência será comprovada durante o andamento do processo. O processo tramita sob segredo de Justiça, e o Tribunal de Justiça de São Paulo não divulgou os fundamentos da decisão.

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Deolane está presa preventivamente desde maio, no âmbito da Operação Vérnix, investigação que apura supostos crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e eventual ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A influenciadora nega as acusações.