Dúvidas sobre o futuro eleitoral de Milei derrubam títulos argentinos

Os títulos da dívida argentina em dólar acumulam queda de aproximadamente 14% desde o fim de julho, o pior desempenho entre os mercados emergentes no período, conforme levantamento da Bloomberg. A desvalorização reflete a preocupação dos investidores com as chances de reeleição do presidente Javier Milei, da La Libertad Avanza, em 2027 e com a continuidade de seu programa econômico.

A pressão também aparece no risco-país, indicador que mede o rendimento adicional exigido para comprar dívida argentina em comparação com títulos do Tesouro americano. O índice calculado pelo JPMorgan superou 900 pontos-base no início de novembro, mais que o dobro da mínima de julho. Isso equivale a uma diferença superior a nove pontos percentuais nos rendimentos.

Quando os investidores vendem títulos e seus preços caem, o rendimento oferecido a quem os compra aumenta. Para o governo, a deterioração pode tornar mais caro emitir novas dívidas e dificultar o refinanciamento dos compromissos.

As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

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Eleição de 2027 pesa nas expectativas

A venda de ativos argentinos combina a redução global da disposição para assumir riscos com dúvidas sobre a política doméstica. Embora o país mantenha superávit fiscal, os preços dos títulos passaram a incorporar maior incerteza sobre a eleição presidencial do próximo ano.

O Morgan Stanley estima que as cotações atuais embutem uma probabilidade de 41% a 52% para seu cenário adverso após a eleição, ante 11% a 20% três meses atrás. Essa estimativa é extraída dos preços dos títulos e não representa uma pesquisa de intenção de voto.

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O cenário adverso do banco também não equivale necessariamente a um calote. Ele inclui tanto uma situação de dificuldades financeiras sem suspensão dos pagamentos quanto a possibilidade de inadimplência soberana.

Banco vê oportunidade após as perdas

Na avaliação do Morgan Stanley, a queda foi além do que justificariam os riscos considerados em seu modelo. O relatório identifica uma relação entre risco e retorno mais favorável nos papéis de prazo longo, incluindo os títulos com vencimento em 2041 e 2046. A instituição, contudo, não espera uma reversão completa das perdas recentes.

Houve recuperação parcial no começo desta semana. Após duas sessões de alta dos títulos negociados no exterior, o risco-país terminou a terça-feira, 10, em 853 pontos-base, abaixo dos níveis superiores a 900 registrados na semana anterior. A melhora ainda não elimina a desvalorização acumulada desde julho.