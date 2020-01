Tirado de Onyx, PPI movimentou R$ 442 bilhões em investimentos em 2019

A decisão do presidente Jair Bolsonaro em cancelar a readimissão do número dois da Casa Civil, José Vicente Santini, terá consequências para o ministério comandado por Onyx Lorenzoni além de lidar com a saia justa da situação. Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que passará o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. O programa é a plataforma responsável pela privatização e concessão de empresas e ativos do governo e concentra membros de diversos ministérios em seu conselho. Em 2019, o PPI movimentou 442 bilhões de reais em investimentos e a previsão do governo é que o programa possa atrair 1,6 trilhão de reais em uma década.

Entre as empresas que estão no portfólio do PPI para desestatização estão a Casa da Moeda, Dataprev, EBC e Ceagesp. O programa também conduz estudos para a privatização dos Correios, Eletrobras e Telebras. O leilão de portos e rodovias também estão na carta do programa, assim como concessão do parque nacional de Jericoacoara. O certame da tecnologia 5G, que também será tocado pelo PPI. Segundo a secretaria, há 287 ativos qualificados para parcerias e investimentos atualmente. A redução da máquina pública e as privatizações são uma das principais bandeiras defendidas pelo governo, e principalmente por Guedes.

O PPI é hoje uma secretaria especial dentro da estrutura da Casa Civil. A titular é a economista Martha Seillier, que foi CEO da Embraer. Ela também atua como secretária executiva do conselho do PPI, que além de Onyx e Guedes, tem os ministros Tarsísio Freitas (Infraestrutura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional). Os presidentes dos bancos públicos, Gustavo Montezano (BNDES), Pedro Guimarães (Caixa Econômica) e Rubem Novaes (Banco do Brasil) também integram o conselho.

Criado pelo ex-presidente Michel Temer, o PPI ficou sob o comando da Secretaria-Geral da Presidência durante a gestão anterior, que era comandada por Moreira Franco. De 2016 a 2018, foram leiloados 105 projetos com obrigações de investimentos de 236 bilhões de reais durante a concessão.

Demissão

A crise na Casa Civil que causou a demissão de José Vicente Santini ocorreu porque o ministro usou aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) em viagem à Índia e à Suíça como ministro em exercício, já que Onyx está de férias. Bolsonaro se irritou e disse que Santini poderia ter usado um voo comercial, como fizeram outros ministros, como Tereza Cristina, da Agricultura, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia.

Apesar de o presidente ter considerado a atitude “inadmissível” e exonerado o assessor do posto de número dois da pasta, Santini ganhou o cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil logo depois de sua demissão. Ato revertido nesta quinta-feira por Bolsonaro e anunciado pelo Twitter nesta quinta-feira, 30. Na rede social, o presidente também disse que vai exonerar “o interino da Casa Civil”, sem especificar o nome. Fernando Moura assumiu o cargo após a exoneração de Santini.