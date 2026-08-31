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Tim Cook deixa comando da Apple após quase 15 anos; veja o legado

Valor de mercado da Apple saiu de 350 bilhões de dólares para cerca de 4,6 trilhões de dólares na gestão de Tim Cook

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h04
Foto do CEO da Apple Tim Cook.
Cook classificou o período à frente da empresa como o maior privilégio de sua vida (Alberto Rodriguez/Variety/Getty Images)
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A Apple termina nesta segunda-feira, 31, uma era de quase 15 anos sob o comando de Tim Cook. O executivo deixará o cargo de CEO da companhia e será substituído por John Ternus, atual chefe de engenharia de hardware. A mudança será oficializada a partir de terça-feira, 1º de setembro.

Cook, no entanto, continuará ligado à empresa. Ele assumirá a presidência executiva do conselho de administração, enquanto Ternus ocupará o posto de diretor-executivo e passará a integrar o conselho da Apple.

A companhia anunciou a sucessão em abril. Na ocasião, informou que Cook permaneceria como CEO durante o verão no hemisfério Norte para conduzir uma transição gradual com Ternus. Os dois trabalharam juntos durante os meses seguintes para preparar a mudança.

A troca de comando será a primeira desde 2011, quando Cook assumiu a liderança da Apple no lugar de Steve Jobs, que morreu poucos meses depois. Com a nomeação, Ternus se tornará o oitavo CEO da história da companhia.

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O legado de Tim Cook

A saída de Cook ocorre após um dos períodos de maior expansão financeira da Apple. Quando assumiu a empresa, em 2011, o lucro anual era de pouco mais de 108 bilhões de dólares (534,9 bilhões de reais). Em 2025, o valor ultrapassou 416 bilhões de dólares (2 trilhões de reais).

O valor de mercado da companhia também disparou durante a gestão. A Apple valia cerca de 350 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) quando Cook assumiu o cargo. Atualmente, a empresa é avaliada em aproximadamente 4,6 trilhões de dólares (23,8 trilhões de reais), mais de dez vezes o valor registrado no início de sua gestão.

Além do crescimento financeiro, Cook conduziu a Apple para novas categorias de produtos. Nesse período, a companhia lançou o Apple Watch e os AirPods e entrou no mercado de realidade virtual com o Vision Pro, apresentado em 2024. O headset, porém, encontrou dificuldades para conquistar consumidores.

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Em declaração divulgada pela Apple, Cook classificou o período à frente da empresa como o maior privilégio de sua vida e agradeceu aos funcionários que participaram de sua trajetória.

“Foi o maior privilégio da minha vida ser o CEO da Apple e ter tido a confiança para liderar uma empresa tão extraordinária”, afirmou o executivo.

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Quanto Tim Cook ganhou

A remuneração de Cook também cresceu junto com o tamanho da Apple. Segundo documentos regulatórios recentes, o executivo recebeu 74,6 milhões de dólares (370,2 milhões de reais) em remuneração total no último ano.

O valor inclui um salário-base de 3 milhões de dólares (14,8 milhões de reais), além de compensações em ações e outros pagamentos.

A Forbes estima que o patrimônio líquido de Cook esteja em aproximadamente 2,2 bilhões de dólares (10,9 bilhões de reais).

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Agora, a missão de manter a trajetória de crescimento da Apple ficará com Ternus. O executivo terá de comandar uma companhia que se tornou muito maior durante a gestão de Cook, mas que também enfrenta novos desafios em áreas como inteligência artificial, concorrência e inovação em produtos.

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