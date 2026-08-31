Tim Cook deixa comando da Apple após quase 15 anos; veja o legado

A Apple termina nesta segunda-feira, 31, uma era de quase 15 anos sob o comando de Tim Cook. O executivo deixará o cargo de CEO da companhia e será substituído por John Ternus, atual chefe de engenharia de hardware. A mudança será oficializada a partir de terça-feira, 1º de setembro.

Cook, no entanto, continuará ligado à empresa. Ele assumirá a presidência executiva do conselho de administração, enquanto Ternus ocupará o posto de diretor-executivo e passará a integrar o conselho da Apple.

A companhia anunciou a sucessão em abril. Na ocasião, informou que Cook permaneceria como CEO durante o verão no hemisfério Norte para conduzir uma transição gradual com Ternus. Os dois trabalharam juntos durante os meses seguintes para preparar a mudança.

A troca de comando será a primeira desde 2011, quando Cook assumiu a liderança da Apple no lugar de Steve Jobs, que morreu poucos meses depois. Com a nomeação, Ternus se tornará o oitavo CEO da história da companhia.

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O legado de Tim Cook

A saída de Cook ocorre após um dos períodos de maior expansão financeira da Apple. Quando assumiu a empresa, em 2011, o lucro anual era de pouco mais de 108 bilhões de dólares (534,9 bilhões de reais). Em 2025, o valor ultrapassou 416 bilhões de dólares (2 trilhões de reais).

O valor de mercado da companhia também disparou durante a gestão. A Apple valia cerca de 350 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) quando Cook assumiu o cargo. Atualmente, a empresa é avaliada em aproximadamente 4,6 trilhões de dólares (23,8 trilhões de reais), mais de dez vezes o valor registrado no início de sua gestão.

Além do crescimento financeiro, Cook conduziu a Apple para novas categorias de produtos. Nesse período, a companhia lançou o Apple Watch e os AirPods e entrou no mercado de realidade virtual com o Vision Pro, apresentado em 2024. O headset, porém, encontrou dificuldades para conquistar consumidores.

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Em declaração divulgada pela Apple, Cook classificou o período à frente da empresa como o maior privilégio de sua vida e agradeceu aos funcionários que participaram de sua trajetória.

“Foi o maior privilégio da minha vida ser o CEO da Apple e ter tido a confiança para liderar uma empresa tão extraordinária”, afirmou o executivo.

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Quanto Tim Cook ganhou

A remuneração de Cook também cresceu junto com o tamanho da Apple. Segundo documentos regulatórios recentes, o executivo recebeu 74,6 milhões de dólares (370,2 milhões de reais) em remuneração total no último ano.

O valor inclui um salário-base de 3 milhões de dólares (14,8 milhões de reais), além de compensações em ações e outros pagamentos.

A Forbes estima que o patrimônio líquido de Cook esteja em aproximadamente 2,2 bilhões de dólares (10,9 bilhões de reais).

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Agora, a missão de manter a trajetória de crescimento da Apple ficará com Ternus. O executivo terá de comandar uma companhia que se tornou muito maior durante a gestão de Cook, mas que também enfrenta novos desafios em áreas como inteligência artificial, concorrência e inovação em produtos.