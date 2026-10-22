TIM amplia aposta em tecnologia com contratos de nuvem protegidos do dólar

A TIM está transformando sua expansão para além da telefonia em uma nova frente de negócios no mercado corporativo. A operadora lançou, por meio da V8.Tech, adquirida em 2025, uma plataforma de computação em nuvem e inteligência artificial que permite às empresas brasileiras contratar serviços com preços fixados em reais durante a vigência dos contratos.

Batizada de TIM Cloud AI by V8.Tech, a solução utiliza a infraestrutura tecnológica da Oracle e reúne serviços de armazenamento, processamento de dados, inteligência artificial e suporte especializado.

A estratégia busca atender empresas que precisam ampliar investimentos em tecnologia sem ficar expostas à variação cambial dos preços contratados em dólar. A plataforma prevê contratos com diferentes prazos e cobrança de acordo com os serviços efetivamente utilizados.

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Além da infraestrutura, a V8.Tech oferece acompanhamento técnico permanente, monitoramento dos custos de utilização e apoio para desenvolver projetos de inteligência artificial.

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O lançamento representa mais um passo da TIM na tentativa de aumentar sua participação nas receitas corporativas que não dependem diretamente da venda de planos de telefonia e conectividade.

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A aquisição da V8.Tech deu à companhia uma estrutura própria de serviços especializados, permitindo competir em um mercado ocupado tanto por grandes provedores internacionais de nuvem quanto por empresas brasileiras de tecnologia.