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Tietê recebe 10 bilhões de litros de esgoto a menos por mês, diz secretária de Meio Ambiente de SP

Ampliação da coleta e do tratamento de esgoto já produz efeitos ambientais em afluentes do rio, segundo Natália Resende

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h52
Natália Resende, de cabelos escuros e blusa preta, sorri enquanto fala em um púlpito de madeira com o logo Veja. Ao fundo, um telão azul exibe NATÁLIA RESENDE SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE SP e parte do título OS INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO
Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, durante palestra no VEJA Fórum Saneamento, nesta terça-feira, 29, em São Paulo. (Germano Lüders/Reprodução)
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O rio Tietê recebe atualmente 10 bilhões de litros de esgoto a menos por mês, segundo Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. O dado foi apresentado durante o painel “Os efeitos na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente”, no VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo. 

A redução acompanha a expansão da coleta e do tratamento de esgoto no estado. Segundo Resende, 4,7 milhões de pessoas passaram a contar com tratamento de esgoto e 2,8 milhões tiveram acesso à coleta na área da Unidade Regional 1, que reúne municípios atendidos pela Sabesp. 

Os efeitos começam a aparecer também nos indicadores ambientais. A secretária citou redução de 31% da carga orgânica em afluentes na região mencionada durante a apresentação e queda de 29,4% em outro ponto monitorado. Em outros trechos, a redução superou 30%. A carga orgânica é formada por resíduos que, em excesso, consomem o oxigênio da água durante sua decomposição e prejudicam a qualidade dos rios. 

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“Se a gente não investir em saneamento, em coleta e tratamento de esgoto, nós não vamos ter a despoluição dos nossos rios”, afirmou Resende no VEJA Fórum Saneamento. A secretária destacou que a recuperação do Tietê depende também dos serviços prestados nos municípios atravessados pelo rio e por seus afluentes. 

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A dimensão do problema era maior há poucos anos. Segundo Resende, em 2022 e 2023, cerca de 63 bilhões de litros de esgoto eram despejados no Tietê por mês. Ela citou ainda municípios com índices baixos ou inexistentes de tratamento. Guarulhos tratava 1% do esgoto em 2019, enquanto Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato registravam índice de 0% em 2022.

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Em Guarulhos, o percentual de tratamento chegou a 45% no fim do ano passado e, segundo a secretária, deve alcançar 78% até o fim deste ano. A meta apresentada é chegar a 99% em 2029. Resende afirmou que o prazo para a universalização nos 371 municípios operados pela Sabesp foi antecipado em quatro anos. 

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A secretária defendeu que os investimentos sejam acompanhados de governança, planejamento e regulação. Segundo ela, esses três elementos são necessários para transformar os recursos destinados ao saneamento em obras e resultados ambientais. “Tem muito a andar? Com certeza. O desafio está imposto”, afirmou.

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