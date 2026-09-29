Tietê recebe 10 bilhões de litros de esgoto a menos por mês, diz secretária de Meio Ambiente de SP

O rio Tietê recebe atualmente 10 bilhões de litros de esgoto a menos por mês, segundo Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. O dado foi apresentado durante o painel “Os efeitos na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente”, no VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

A redução acompanha a expansão da coleta e do tratamento de esgoto no estado. Segundo Resende, 4,7 milhões de pessoas passaram a contar com tratamento de esgoto e 2,8 milhões tiveram acesso à coleta na área da Unidade Regional 1, que reúne municípios atendidos pela Sabesp.

Os efeitos começam a aparecer também nos indicadores ambientais. A secretária citou redução de 31% da carga orgânica em afluentes na região mencionada durante a apresentação e queda de 29,4% em outro ponto monitorado. Em outros trechos, a redução superou 30%. A carga orgânica é formada por resíduos que, em excesso, consomem o oxigênio da água durante sua decomposição e prejudicam a qualidade dos rios.

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“Se a gente não investir em saneamento, em coleta e tratamento de esgoto, nós não vamos ter a despoluição dos nossos rios”, afirmou Resende no VEJA Fórum Saneamento. A secretária destacou que a recuperação do Tietê depende também dos serviços prestados nos municípios atravessados pelo rio e por seus afluentes.

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A dimensão do problema era maior há poucos anos. Segundo Resende, em 2022 e 2023, cerca de 63 bilhões de litros de esgoto eram despejados no Tietê por mês. Ela citou ainda municípios com índices baixos ou inexistentes de tratamento. Guarulhos tratava 1% do esgoto em 2019, enquanto Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato registravam índice de 0% em 2022.

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Em Guarulhos, o percentual de tratamento chegou a 45% no fim do ano passado e, segundo a secretária, deve alcançar 78% até o fim deste ano. A meta apresentada é chegar a 99% em 2029. Resende afirmou que o prazo para a universalização nos 371 municípios operados pela Sabesp foi antecipado em quatro anos.

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A secretária defendeu que os investimentos sejam acompanhados de governança, planejamento e regulação. Segundo ela, esses três elementos são necessários para transformar os recursos destinados ao saneamento em obras e resultados ambientais. “Tem muito a andar? Com certeza. O desafio está imposto”, afirmou.