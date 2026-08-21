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The Town já movimentou R$ 4,1 bilhões em São Paulo e prepara terceira edição para 2027

Festival reuniu 925 mil pessoas nas duas primeiras edições, gerou 26,3 mil empregos em 2025 e terá cinco dias de programação no Autódromo de Interlagos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 16h10 | Atualizado em 21 ago 2026, 16h11
The Town: festivais são a aposta do Grupo El Dourado para crescer
The Town (./Divulgação)
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The Town já movimentou R$ 4,1 bilhões em São Paulo e prepara terceira edição para 2027 Priorizar nos meus resultados Google

O The Town já deixou de ser apenas um festival de música para se tornar um dos grandes eventos do calendário econômico de São Paulo. Nas duas primeiras edições, o evento movimentou mais de 4,1 bilhões de reais na economia paulista e reuniu 925 mil pessoas no Autódromo de Interlagos. Agora, com a confirmação da terceira edição para setembro de 2027, a Rock World começa a preparar mais uma operação de cinco dias na capital.

O The Town 2027 será realizado nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro. As datas foram anunciadas nesta sexta-feira, 21, durante uma reunião entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e Ronaldo Pereira, Co-CEO da Rock World e CEO do The Town.

Os números das duas primeiras edições mostram o alcance do festival para diferentes setores da economia. Em 2025, o evento movimentou 2,2 bilhões de reais na economia da cidade de São Paulo e gerou 26,3 mil postos de trabalho. O resultado representou um crescimento em relação à estreia. Em 2023, a primeira edição movimentou 1,9 bilhão de reais na economia paulistana e gerou mais de 23,4 mil empregos. Somados, os impactos econômicos das duas edições ultrapassaram 4,1 bilhões de reais.

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Festival movimenta economia para além dos shows

A força econômica do The Town aparece também na movimentação de outros setores da cidade. Em 2025, o consumo em São Paulo aumentou 21% em relação a 2023 durante o período do festival. A mobilidade também foi impactada. Cerca de 182 mil pessoas chegaram ao evento de trem, enquanto as reservas pelo Airbnb cresceram 240% durante o período do festival.

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Os números ajudam a explicar por que grandes eventos de entretenimento passaram a ser tratados pelas cidades como instrumentos de movimentação econômica e turística. O público não representa apenas venda de ingressos: ele também consome em restaurantes, hotéis, transporte, comércio e serviços antes, durante e depois dos dias de festival.

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Na primeira edição, em 2023, o The Town também ampliou sua presença para além do Autódromo. A comunicação do evento alcançou 145 milhões de pessoas, contribuindo para consolidar a marca no calendário cultural e econômico brasileiro. Para 2027, a expectativa é manter essa operação e ampliar a conexão do festival com a cidade. “Esta edição será ainda melhor e maior. Vamos destacar São Paulo como a cidade do entretenimento. O público vem muito para cá com esse objetivo e queremos criar essa identidade, ser essa referência. Os números do festival são maravilhosos e crescem cada vez mais a partir das melhorias que a cidade recebe para acolher o público que está aqui e o turista que chega”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

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A confirmação das datas marca o início da preparação para a terceira edição do festival. Ao todo, serão novamente cinco dias de evento no Autódromo de Interlagos, com 14 horas de programação por dia. Com os resultados acumulados desde 2023, o The Town chega à terceira edição com uma dimensão que ultrapassa o entretenimento. O festival já se tornou uma operação capaz de movimentar empregos, consumo, turismo, mobilidade e serviços em São Paulo, e a edição de 2027 terá como desafio ampliar esse impacto.

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