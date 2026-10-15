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The Simple Gym chega a São Paulo com plano de abrir quatro academias até janeiro

Rede fundada no Rio de Janeiro aposta em bairros de alta renda da capital paulista, com investimento de 8 milhões a 12 milhões de reais por unidade

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h00 | Atualizado em 15 out 2026, 11h12
Dois homens sorridentes posam em uma academia moderna. O da esquerda veste camisa polo e calça preta, apoiado em um aparelho de musculação. O da direita, com camiseta branca e calça preta, está encostado em outro equipamento. Ambos olham para a câmera, em um ambiente com máquinas de peso e pilares de concreto
The Simple Gym (The Simple Gym/Divulgação)
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A rede de academias The Simple Gym, fundada pelos irmãos Gustavo e Gabriel Rodrigues no Rio de Janeiro, prepara sua chegada a São Paulo com um plano de inaugurar quatro unidades até janeiro de 2027. A primeira academia será aberta em novembro deste ano, em Moema, seguida por operações no Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e Jardins, bairros que concentram consumidores de alta renda na capital.

A expansão marca uma nova etapa da estratégia de crescimento da companhia, que busca disputar espaço no segmento de academias premium. Cada nova unidade em São Paulo deve receber investimentos entre 8 milhões e 12 milhões de reais, segundo informações da empresa. Em vez de distribuir as operações por diferentes regiões da cidade, a rede optou por concentrar os investimentos em bairros próximos, com forte presença residencial, corporativa e de serviços.

A escolha também reflete uma aposta na demanda por experiências de bem-estar que vão além da prática de exercícios físicos. A proposta da The Simple Gym é reunir musculação, condicionamento físico, recuperação muscular e espaços de convivência em um mesmo endereço, ampliando o relacionamento dos alunos com a marca.

Academias vão além da musculação

A unidade de Moema será a primeira a apresentar o conceito da rede ao público paulista. O espaço terá equipamentos de musculação e cardio da fabricante italiana Technogym, além de ambientes dedicados à recuperação física e ao relaxamento.

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Um dos principais diferenciais será a criação de um Social Wellness Club, que ocupará um andar inteiro da academia. A proposta é oferecer experiências complementares ao treinamento tradicional, transformando o estabelecimento em um espaço voltado também à recuperação e à convivência. Entre os recursos anunciados está o Zerobody, equipamento de flutuação a seco que simula a sensação de ausência de gravidade sem a necessidade de imersão em água. Segundo a empresa, a tecnologia foi desenvolvida para favorecer o relaxamento e a recuperação muscular.

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A inclusão desses serviços acompanha uma mudança na estratégia de parte do setor de academias. Em vez de competir exclusivamente pela oferta de aparelhos e modalidades, empresas voltadas ao público de maior poder aquisitivo buscam diferenciar suas operações por meio de experiências adicionais, que podem contribuir para a fidelização dos clientes.

A decisão de abrir quatro unidades em regiões próximas faz parte de uma estratégia de ocupação territorial. A rede pretende construir reconhecimento de marca entre consumidores que circulam diariamente por Moema, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e Jardins. Além do poder aquisitivo dos moradores, essas regiões concentram escritórios, restaurantes, comércio e serviços, características que podem favorecer a procura por academias próximas de casa ou do trabalho.

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O cronograma prevê a estreia em Moema em dezembro de 2026 e a presença nos outros três bairros até janeiro de 2027. A companhia ainda não detalhou as datas individuais de inauguração das demais unidades nem os valores das mensalidades. Com as quatro aberturas previstas em um intervalo de aproximadamente três meses, a The Simple Gym busca acelerar sua presença em São Paulo e consolidar seu posicionamento no mercado de bem-estar e academias premium.

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