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The Ordinary anuncia chegada de produtos às farmácias do Grupo RD Saúde

Marca canadense de skincare prevê alcançar cerca de 500 pontos de venda até fevereiro de 2027

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 15h05
Vitrine de loja com adesivo branco anunciando The Ordinary. Agora Disponível na Raia. Skincare de Qualidade Pertence a Todos. Frascos de produtos de beleza estão expostos sobre um cubo branco de azulejos, refletindo o interior da loja com iluminação no teto
The Ordinary na RD (The Ordinary/Divulgação)
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A The Ordinary, marca canadense de skincare, anunciou a expansão de sua presença no Brasil com a chegada dos produtos às farmácias do Grupo RD Saúde, responsável pelas redes Raia e Drogasil. A parceria marca uma nova etapa da estratégia de crescimento da companhia no país e amplia sua atuação para o varejo farmacêutico.

A expansão acontecerá de forma gradual, com os produtos chegando às primeiras unidades ao longo de 2026. A expectativa é alcançar cerca de 500 pontos de venda até fevereiro de 2027. Nesta primeira etapa da parceria, a operação da The Ordinary no canal farmacêutico será exclusiva do Grupo RD Saúde. Até então, a marca estava disponível no Brasil por meio da Sephora. A chegada às farmácias amplia os canais de distribuição da The Ordinary e leva seus produtos para além do varejo especializado em beleza, em uma estratégia para aumentar a capilaridade e alcançar consumidores que ainda não tiveram contato direto com a marca.

A escolha das farmácias também está relacionada ao espaço que o skincare ocupa nesse canal. Para a The Ordinary, além de funcionar como ponto de venda de produtos de cuidados com a pele, as redes farmacêuticas são utilizadas pelos consumidores como espaços de orientação sobre suas rotinas de skincare. A expansão também busca atender a uma demanda já identificada pela empresa no mercado brasileiro. Entre os produtos mais procurados da marca no país estão o Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner, o sérum Niacinamide 10% + Zinc 1%, o Hyaluronic Acid 2% + B5 e o Caffeine Solution 5% + EGCG Eye Serum. Segundo a companhia, esses itens representam uma parcela relevante das vendas no Brasil, embora os números não tenham sido divulgados.

Com a parceria, a The Ordinary passa a atuar simultaneamente no varejo especializado em beleza e no canal farmacêutico. A marca continuará disponível na Sephora, enquanto a exclusividade da RD Saúde, neste primeiro momento, será restrita às farmácias.

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