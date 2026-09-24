The Ordinary anuncia chegada de produtos às farmácias do Grupo RD Saúde

A The Ordinary, marca canadense de skincare, anunciou a expansão de sua presença no Brasil com a chegada dos produtos às farmácias do Grupo RD Saúde, responsável pelas redes Raia e Drogasil. A parceria marca uma nova etapa da estratégia de crescimento da companhia no país e amplia sua atuação para o varejo farmacêutico.

A expansão acontecerá de forma gradual, com os produtos chegando às primeiras unidades ao longo de 2026. A expectativa é alcançar cerca de 500 pontos de venda até fevereiro de 2027. Nesta primeira etapa da parceria, a operação da The Ordinary no canal farmacêutico será exclusiva do Grupo RD Saúde. Até então, a marca estava disponível no Brasil por meio da Sephora. A chegada às farmácias amplia os canais de distribuição da The Ordinary e leva seus produtos para além do varejo especializado em beleza, em uma estratégia para aumentar a capilaridade e alcançar consumidores que ainda não tiveram contato direto com a marca.

A escolha das farmácias também está relacionada ao espaço que o skincare ocupa nesse canal. Para a The Ordinary, além de funcionar como ponto de venda de produtos de cuidados com a pele, as redes farmacêuticas são utilizadas pelos consumidores como espaços de orientação sobre suas rotinas de skincare. A expansão também busca atender a uma demanda já identificada pela empresa no mercado brasileiro. Entre os produtos mais procurados da marca no país estão o Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner, o sérum Niacinamide 10% + Zinc 1%, o Hyaluronic Acid 2% + B5 e o Caffeine Solution 5% + EGCG Eye Serum. Segundo a companhia, esses itens representam uma parcela relevante das vendas no Brasil, embora os números não tenham sido divulgados.

Com a parceria, a The Ordinary passa a atuar simultaneamente no varejo especializado em beleza e no canal farmacêutico. A marca continuará disponível na Sephora, enquanto a exclusividade da RD Saúde, neste primeiro momento, será restrita às farmácias.