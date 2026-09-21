Tetra Pak desenvolve projeto para elevar índice de reciclagem em São Paulo, hoje em 2%

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São Paulo recicla apenas 2% de seu lixo, apesar da coleta universalizada. O programa Recicla Cidade, da Tetra Pak, expande-se para a capital, com ecopontos e pontos de ecotroca, buscando incentivar a separação doméstica de materiais e fortalecer cooperativas. A meta é impulsionar a recuperação de recicláveis, como embalagens longa vida.

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A cidade de São Paulo tem cobertura de coleta de resíduos universalizada (em 2025, 78% das vias serão atendidas), mas recicla apenas 2% dos materiais potencialmente recicláveis consumidos pela população. A discrepância revela que o principal obstáculo não está apenas na retirada do lixo das casas e estabelecimentos, mas na separação correta dos materiais antes que cheguem à coleta convencional.

Para enfrentar esse gargalo, a Tetra Pak expandiu o Recicla Cidade para a capital paulista. O programa busca ampliar a entrega voluntária de recicláveis, fortalecer a atuação de cooperativas e aproximar moradores da cadeia de reaproveitamento de materiais. Segundo Valeria Michel, diretora de sustentabilidade da empresa, se São Paulo alcançar a média de reciclagem observada em outras cidades atendidas pela iniciativa, poderá recuperar mais 4. 000 toneladas anuais de embalagens longa-vida — além de ampliar o volume de outros recicláveis.

O projeto prevê 15 ecopontos e nove espaços de ecotroca. Os ecopontos funcionam como locais permanentes de entrega voluntária, onde moradores podem deixar materiais recicláveis previamente separados, evitando que embalagens, papel, plástico, vidro e metais sejam misturados ao lixo comum e encaminhados a aterros ou unidades de transbordo.

Já os pontos de ecotroca usam um mecanismo de incentivo: o cidadão leva materiais recicláveis e pode receber benefícios ou produtos definidos em parceria com operadores locais. A lógica é criar um estímulo direto para a separação doméstica e para a destinação adequada dos resíduos, em especial em regiões nas quais a coleta seletiva não se consolidou como hábito cotidiano.

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O projeto na capital paulista conta com o apoio, além da Tetra Pak, do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina e Caribe, da SP Regula e da ONG Espaço Urbano.

Longa vida

As embalagens longa-vida, que representam uma parte do desafio, são compostas por 75% de papel, 20% de plástico e 5% de alumínio. Depois da triagem, o papel pode ser encaminhado a indústrias que o transformam, por exemplo, em caixas de ovos e fibras recicladas. A mistura de plástico e alumínio, por sua vez, pode ser reaproveitada na fabricação de chapas e telhas, feitas a partir da fusão do plástico com o alumínio presente nas embalagens.

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O desafio paulista, portanto, é menos o de criar cobertura de coleta e mais o de induzir a separação dos resíduos nas residências e no comércio, garantindo volume e qualidade para a reciclagem. A cadeia ainda enfrenta desigualdades regionais: a infraestrutura de processamento se concentra sobretudo no Sul e no Sudeste, e materiais descartados em outras partes do país chegam a ser transportados até São Paulo para encontrar capacidade de reaproveitamento.