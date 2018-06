Tesouro suspende negociações de títulos públicos

Mesmo com o dólar abrindo em queda na manhã desta sexta-feira, 8, o Tesouro Direto resolveu suspender as negociações de títulos públicos nesta manhã. “Devido à volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos nesta manhã, informamos que o Tesouro Direto foi suspenso”, disse o órgão em nota publicada no site. A expectativa era que as negociações retornassem por volta das 12h, mas o Tesouro decidiu prorrogar o adiamento até as 15h30.

Na quinta-feira, o Tesouro suspendeu as operações praticamente por todo o dia, iniciando às 9h40 e se estendendo até o final do pregão.

A suspensão das negociações de títulos públicos ocorre sempre que há muita volatilidade nas taxas. Diante disso, o Tesouro suspende as compras e vendas para evitar distorções no mercado, já que os preços tanto dos grandes quanto dos pequenos investidores são os mesmos.

A suspensão dos últimos dias é provocada pela disparada do, que levou ao aumento dos juros no mercado à vista e futuro.