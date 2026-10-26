Tesouro suspende leilões de títulos após choque eleitoral

O Tesouro Nacional decidiu suspender os leilões de títulos públicos prefixados e indexados à inflação previstos para terça-feira, 27, e quinta-feira, 29, após a forte reação dos mercados à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão retira temporariamente de oferta justamente os papéis mais sensíveis à disparada dos juros, em um momento de reprecificação dos ativos brasileiros.

O governo manteve apenas o leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), remuneradas pela Selic, previsto para terça-feira. O movimento ocorre após a Bolsa acionar o circuit breaker, interrompendo as negociações por 30 minutos, enquanto o dólar disparou e os contratos futuros de juros registraram fortes altas.

Ao concentrar a oferta em títulos pós-fixados, o Tesouro evita testar a demanda por papéis de taxas prefixadas e vinculados à inflação em um dos momentos mais delicados do mercado de dívida pública. Em comunicado, informou que continuará acompanhando as condições de negociação e adotando medidas para assegurar seu funcionamento. A decisão também evidencia a dificuldade adicional que o governo enfrentará para administrar o custo de financiamento da dívida pública após a eleição.