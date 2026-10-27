Tesouro já recompra R$ 31,6 bi após desmonte do ‘trade Flávio’

O desmonte das apostas financeiras na vitória de Flávio Bolsonaro já levou o Tesouro Nacional a recomprar 31,6 bilhões de reais em títulos públicos em apenas dois dias. Desde segunda-feira, 26, o governo realizou três operações extraordinárias para reduzir a volatilidade no mercado de dívida pública, atingido pela disparada dos juros após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cifra corresponde ao volume financeiro das recompras, e não a um prejuízo para os cofres públicos.

A intervenção começou na segunda-feira, quando o Tesouro recomprou 7,1 bilhões de reais em títulos prefixados e outros 7,7 bilhões de reais em papéis corrigidos pela inflação. Nesta terça-feira, 27, uma terceira operação acrescentou aproximadamente 16,8 bilhões de reais à conta. O Tesouro adquiriu 95,39% do lote de quatro milhões de títulos atrelados à inflação ofertados no leilão extraordinário. Com isso, o volume acumulado de recompras chegou a aproximadamente 31,6 bilhões de reais.

O movimento ocorre em meio à reversão das posições montadas por investidores que apostavam em uma vitória de Flávio Bolsonaro. O próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, atribuiu parte da turbulência ao reposicionamento dos agentes financeiros após o resultado eleitoral. “O mercado estava apostando numa vitória eleitoral”, afirmou o ministro nesta terça-feira. Para Durigan, a reação de segunda-feira refletiu principalmente um ajuste de posições, e não uma mudança nos fundamentos econômicos.

A dimensão da turbulência aparece no comportamento dos títulos públicos. Na quinta-feira, 22, o Tesouro havia vendido papéis prefixados com vencimento em 2031 a uma taxa de 12,86% ao ano. Na segunda-feira, recomprou títulos do mesmo vencimento a 15,79%. A diferença de 2,93 pontos percentuais em quatro dias evidencia a velocidade da reprecificação dos juros. No mesmo pregão, o Ibovespa caiu 13,88%, enquanto o dólar avançou 8,21%, encerrando o dia a 5,40 reais.

Continua após a publicidade

Além das recompras, o Tesouro cancelou todos os leilões regulares de venda de títulos previstos para esta semana. A medida evita a colocação de novos papéis no mercado durante o período de instabilidade. Ao comprar títulos em circulação, o governo procura absorver parte da oferta e restabelecer condições de negociação, sem estabelecer uma taxa específica de juros. As operações reduzem simultaneamente o caixa disponível e o estoque da dívida representado pelos papéis adquiridos.

A atuação ocorre enquanto o governo Lula procura responder às dúvidas dos investidores sobre a condução da política fiscal no próximo mandato. Durigan afirmou que a Fazenda prepara medidas para reforçar a busca pelo centro da meta fiscal e sinalizou que novas intervenções poderão ocorrer caso as condições de mercado exijam. O Tesouro, por sua vez, informou que continuará monitorando as negociações para assegurar o funcionamento do mercado de dívida pública.