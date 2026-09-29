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Economia

Tesouro diz que arrecadação extra com petróleo supera gastos para conter alta dos combustíveis

Governo estima R$ 67,5 bilhões em receitas adicionais neste ano com petróleo

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h56
Preços dos combustíveis em um posto na Lapa, no Rio de Janeiro (20/03/2026)
Preços dos combustíveis em um posto na Lapa, no Rio de Janeiro (20/03/2026) (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Tesouro diz que arrecadação extra com petróleo supera gastos para conter alta dos combustíveis Priorize VEJA no Google

A disparada dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio deve gerar uma receita adicional de R$ 67 bilhões para o setor público brasileiro em 2026, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal.

O valor é superior aos R$ 40 bilhões destinados neste ano a medidas para reduzir o impacto da alta dos combustíveis sobre consumidores e empresas.

A conta apresentada pelo Tesouro considera receitas extraordinárias associadas ao petróleo, como royalties, participações especiais e a arrecadação do Imposto de Exportação criado neste ano.

Do outro lado, estão R$ 32 bilhões em créditos extraordinários autorizados até agosto para enfrentar os efeitos do choque dos combustíveis e outros R$ 8 bilhões em desonerações tributárias concedidas no início do ano.

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A diferença, portanto, é de cerca de R$ 27 bilhões entre as receitas adicionais estimadas e os gastos e renúncias considerados pelo governo na comparação.

O movimento é consequência direta de uma característica peculiar da economia brasileira: ao mesmo tempo em que o país sofre com a alta internacional do petróleo, a elevação das cotações aumenta a receita obtida com a produção e a exportação da commodity.

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Petróleo mais caro reforça arrecadação

O efeito aparece também na balança comercial. De janeiro a agosto, as exportações brasileiras de petróleo bruto somaram US$ 36,9 bilhões, alta de 24% em relação ao mesmo período de 2025.

O preço médio do produto exportado subiu 16,8% no período, enquanto o volume embarcado cresceu 6%.

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A arrecadação extraordinária inclui ainda o imposto de exportação sobre o petróleo.

Criado originalmente por medida provisória em março, o tributo foi utilizado pelo governo como parte do pacote de resposta à disparada das cotações internacionais.

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A MP instituiu uma alíquota de 12% sobre as exportações de petróleo bruto, além de uma subvenção de R$ 0,32 por litro de diesel.

A lógica era transferir parte do ganho extraordinário obtido pelos produtores com a alta internacional para financiar medidas de proteção do mercado doméstico.

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A cobrança chegou a ser suspensa pela Justiça Federal em agosto, após ação da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Dias depois, porém, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região derrubou a liminar e restabeleceu o imposto.

Em agosto, a Camex também prorrogou a alíquota de 12% por mais 60 dias, a partir de setembro. A medida foi tomada diante da continuidade das incertezas no mercado internacional e da necessidade, segundo o governo, de proteger o abastecimento doméstico.

Conta inclui royalties e participações especiais

Uma parcela importante dos R$ 67,5 bilhões estimados pelo Tesouro não vem de novos impostos. O aumento das cotações também eleva as receitas provenientes da exploração do petróleo, principalmente royalties e participações especiais.

Esses recursos, no entanto, não pertencem integralmente à União. Parte é distribuída entre estados e municípios produtores e confrontantes, de acordo com as regras de repartição das receitas do petróleo. A própria legislação orçamentária federal prevê transferências de participações pela produção de petróleo e gás natural a outros entes federativos.

Por isso, a estimativa de R$ 67,5 bilhões representa o ganho adicional do setor público com o choque de preços, e não necessariamente um aumento equivalente de caixa disponível exclusivamente para o governo federal.

Governo gastou para evitar repasse integral da alta

Na outra ponta da conta estão as medidas adotadas para impedir que a disparada do petróleo fosse integralmente repassada aos consumidores.

O principal mecanismo foi a subvenção ao diesel, combinada a medidas tributárias e ao imposto sobre as exportações de petróleo. O governo também adotou outras ações para reduzir a pressão sobre combustíveis e setores diretamente afetados pelo aumento do preço da energia.

O desenho da política mudou ao longo do ano conforme o cenário internacional. Quando as cotações recuaram, a equipe econômica passou a discutir a retirada gradual dos subsídios.

Com a retomada das tensões no Oriente Médio e o aumento da preocupação com o abastecimento, o governo optou por manter parte das medidas.

O choque internacional foi particularmente forte no início da guerra. A exposição de motivos da medida provisória que criou a subvenção registra que o petróleo Brent, referência internacional, saiu de uma faixa próxima de US$ 66 a US$ 70 por barril em meados de fevereiro para uma máxima de US$ 119,50 em 9 de março.

Efeito fiscal é positivo, mas não elimina pressão sobre preços

Para o Tesouro, portanto, a alta do petróleo produziu um efeito fiscal extraordinário que, na estimativa atual, mais do que compensa o custo das medidas emergenciais adotadas para amortecer o impacto dos combustíveis.

Isso não significa, porém, que o aumento do petróleo seja benéfico para a economia como um todo. A mesma alta que amplia royalties, participações especiais e arrecadação sobre exportações também aumenta os custos de combustíveis, transporte e produção e pode pressionar a inflação.

O efeito é particularmente relevante porque o Brasil é um grande produtor e exportador de petróleo, mas os preços domésticos dos combustíveis são influenciados pelas condições do mercado internacional.

A discussão também expõe uma disputa sobre a política de exploração da commodity. Empresas do setor contestaram o imposto de exportação de 12%, enquanto o governo sustenta que a medida ajuda a proteger o abastecimento interno e permite capturar parte dos ganhos extraordinários produzidos pelo choque externo.

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