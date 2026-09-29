Tesouro diz que arrecadação extra com petróleo supera gastos para conter alta dos combustíveis

A disparada dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio deve gerar uma receita adicional de R$ 67 bilhões para o setor público brasileiro em 2026, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal.

O valor é superior aos R$ 40 bilhões destinados neste ano a medidas para reduzir o impacto da alta dos combustíveis sobre consumidores e empresas.

A conta apresentada pelo Tesouro considera receitas extraordinárias associadas ao petróleo, como royalties, participações especiais e a arrecadação do Imposto de Exportação criado neste ano.

Do outro lado, estão R$ 32 bilhões em créditos extraordinários autorizados até agosto para enfrentar os efeitos do choque dos combustíveis e outros R$ 8 bilhões em desonerações tributárias concedidas no início do ano.

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A diferença, portanto, é de cerca de R$ 27 bilhões entre as receitas adicionais estimadas e os gastos e renúncias considerados pelo governo na comparação.

O movimento é consequência direta de uma característica peculiar da economia brasileira: ao mesmo tempo em que o país sofre com a alta internacional do petróleo, a elevação das cotações aumenta a receita obtida com a produção e a exportação da commodity.

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Petróleo mais caro reforça arrecadação

O efeito aparece também na balança comercial. De janeiro a agosto, as exportações brasileiras de petróleo bruto somaram US$ 36,9 bilhões, alta de 24% em relação ao mesmo período de 2025.

O preço médio do produto exportado subiu 16,8% no período, enquanto o volume embarcado cresceu 6%.

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A arrecadação extraordinária inclui ainda o imposto de exportação sobre o petróleo.

Criado originalmente por medida provisória em março, o tributo foi utilizado pelo governo como parte do pacote de resposta à disparada das cotações internacionais.

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A MP instituiu uma alíquota de 12% sobre as exportações de petróleo bruto, além de uma subvenção de R$ 0,32 por litro de diesel.

A lógica era transferir parte do ganho extraordinário obtido pelos produtores com a alta internacional para financiar medidas de proteção do mercado doméstico.

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A cobrança chegou a ser suspensa pela Justiça Federal em agosto, após ação da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Dias depois, porém, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região derrubou a liminar e restabeleceu o imposto.

Em agosto, a Camex também prorrogou a alíquota de 12% por mais 60 dias, a partir de setembro. A medida foi tomada diante da continuidade das incertezas no mercado internacional e da necessidade, segundo o governo, de proteger o abastecimento doméstico.

Conta inclui royalties e participações especiais

Uma parcela importante dos R$ 67,5 bilhões estimados pelo Tesouro não vem de novos impostos. O aumento das cotações também eleva as receitas provenientes da exploração do petróleo, principalmente royalties e participações especiais.

Esses recursos, no entanto, não pertencem integralmente à União. Parte é distribuída entre estados e municípios produtores e confrontantes, de acordo com as regras de repartição das receitas do petróleo. A própria legislação orçamentária federal prevê transferências de participações pela produção de petróleo e gás natural a outros entes federativos.

Por isso, a estimativa de R$ 67,5 bilhões representa o ganho adicional do setor público com o choque de preços, e não necessariamente um aumento equivalente de caixa disponível exclusivamente para o governo federal.

Governo gastou para evitar repasse integral da alta

Na outra ponta da conta estão as medidas adotadas para impedir que a disparada do petróleo fosse integralmente repassada aos consumidores.

O principal mecanismo foi a subvenção ao diesel, combinada a medidas tributárias e ao imposto sobre as exportações de petróleo. O governo também adotou outras ações para reduzir a pressão sobre combustíveis e setores diretamente afetados pelo aumento do preço da energia.

O desenho da política mudou ao longo do ano conforme o cenário internacional. Quando as cotações recuaram, a equipe econômica passou a discutir a retirada gradual dos subsídios.

Com a retomada das tensões no Oriente Médio e o aumento da preocupação com o abastecimento, o governo optou por manter parte das medidas.

O choque internacional foi particularmente forte no início da guerra. A exposição de motivos da medida provisória que criou a subvenção registra que o petróleo Brent, referência internacional, saiu de uma faixa próxima de US$ 66 a US$ 70 por barril em meados de fevereiro para uma máxima de US$ 119,50 em 9 de março.

Efeito fiscal é positivo, mas não elimina pressão sobre preços

Para o Tesouro, portanto, a alta do petróleo produziu um efeito fiscal extraordinário que, na estimativa atual, mais do que compensa o custo das medidas emergenciais adotadas para amortecer o impacto dos combustíveis.

Isso não significa, porém, que o aumento do petróleo seja benéfico para a economia como um todo. A mesma alta que amplia royalties, participações especiais e arrecadação sobre exportações também aumenta os custos de combustíveis, transporte e produção e pode pressionar a inflação.

O efeito é particularmente relevante porque o Brasil é um grande produtor e exportador de petróleo, mas os preços domésticos dos combustíveis são influenciados pelas condições do mercado internacional.

A discussão também expõe uma disputa sobre a política de exploração da commodity. Empresas do setor contestaram o imposto de exportação de 12%, enquanto o governo sustenta que a medida ajuda a proteger o abastecimento interno e permite capturar parte dos ganhos extraordinários produzidos pelo choque externo.