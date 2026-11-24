A Tesla e a SpaceX, duas das principais empresas de Elon Musk, avançam nas negociações para uma fusão que poderá resultar na criação de um conglomerado avaliado em 3,5 trilhões de dólares.

Cinco integrantes dos conselhos de administração das companhias foram encarregados de definir os termos da transação, que, se concretizada nos valores estimados, poderá representar a maior operação do gênero da história.

As negociações buscam viabilizar um acordo até o fim de 2026, embora ainda existam divergências sobre as condições financeiras e a estrutura de governança do novo grupo.

A operação reuniria sob uma única companhia negócios que Musk desenvolveu separadamente nas últimas duas décadas, abrangendo veículos elétricos, foguetes, internet via satélite, robôs humanoides, sistemas de inteligência artificial e armazenamento de energia.

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A transação também poderia assegurar ao bilionário o controle majoritário de um conglomerado com atuação em alguns dos setores mais estratégicos da economia mundial.

Como funcionaria a fusão

As negociações estão sendo conduzidas por dois comitês especiais, constituídos para representar separadamente os interesses dos acionistas de cada empresa.

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Do lado da Tesla, participam Robyn Denholm, presidente do conselho de administração, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung.

A SpaceX é representada por Roelof Botha, ex-dirigente da gestora Sequoia Capital, e Randy Glein, investidor com participação de longa data no setor aeroespacial. A composição dos grupos foi noticiada também pela Reuters nesta terça-feira (24).

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A SpaceX contratou os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs para assessorá-la nas negociações, enquanto a Tesla recorreu ao banco de investimentos Evercore.

A proposta prevê uma operação integralmente realizada por meio da troca de ações, sem a necessidade de um desembolso equivalente em dinheiro.

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O principal ponto de discussão é a proporção dessa troca, que determinará quanto do novo conglomerado caberá aos atuais acionistas de cada companhia.

Os assessores financeiros também avaliam a possibilidade de reduzir despesas, compartilhar infraestrutura e eliminar sobreposições entre projetos de inteligência artificial, desenvolvimento de semicondutores e construção de centros de dados.

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Em outubro, quando Musk confirmou publicamente as negociações, a SpaceX era avaliada em aproximadamente 2 trilhões de dólares.

Enquanto a Tesla tinha valor de mercado próximo de 1,5 trilhão de dólares, segundo a revista Fortune.

As empresas já mantêm vínculos financeiros e tecnológicos, incluindo um investimento de 2 bilhões de dólares da montadora na companhia aeroespacial.

Por que Musk quer unir as empresas

A aproximação reflete uma transformação na estratégia empresarial do bilionário.

Embora a Tesla tenha construído sua reputação no mercado de veículos elétricos e a SpaceX na exploração espacial, ambas passaram a direcionar investimentos crescentes para inteligência artificial e infraestrutura computacional.

A integração permitiria, em tese, compartilhar tecnologias utilizadas em veículos autônomos, robôs, satélites e sistemas de comunicação.

Também poderia facilitar a coordenação de investimentos em áreas que exigem grandes volumes de capital, como a produção de semicondutores e a instalação de data centers.

Para Musk, a operação teria ainda uma consequência societária importante.

O empresário detém aproximadamente 84% do poder de voto na SpaceX, graças a uma estrutura acionária que lhe concede direitos diferenciados. Na Tesla, controla cerca de 20% dos votos.

Dependendo dos termos negociados, a fusão poderá lhe conferir o controle majoritário do novo grupo.

Conflitos de interesse

O fato de Musk ocupar simultaneamente o cargo de presidente-executivo das duas companhias constitui um dos principais entraves à negociação.

Para reduzir potenciais conflitos de interesse, o empresário foi afastado formalmente das discussões entre os comitês especiais, embora possa ser consultado para fornecer informações sobre os negócios.

A independência dos próprios conselheiros, entretanto, poderá ser questionada por investidores.

Os cinco responsáveis pelas negociações mantêm relações profissionais de longa data com Musk, seja como administradores de suas empresas, seja como investidores em seus projetos.

A Tesla já enfrentou disputas judiciais envolvendo operações semelhantes.

Em 2016, a aquisição da SolarCity, empresa de energia solar ligada ao empresário, provocou uma série de processos movidos por acionistas que questionavam os interesses de Musk na transação.

As acusações foram posteriormente rejeitadas pela Justiça, mas a condução das negociações recebeu críticas.

A montadora também enfrentou sete anos de disputas judiciais relacionadas ao pacote de remuneração de Musk, originalmente avaliado em 56 bilhões de dólares.

O histórico explica a cautela dos conselheiros da Tesla na atual negociação.

Além de demonstrar que as condições financeiras são vantajosas para os acionistas, os responsáveis pela operação precisam assegurar que o processo decisório preserve os interesses dos investidores minoritários.

China e segurança nacional

Além dos obstáculos societários, a fusão poderá enfrentar questionamentos de autoridades reguladoras nos Estados Unidos, na China, na União Europeia e no Reino Unido.

A situação chinesa é particularmente delicada. A Tesla mantém em Xangai um de seus principais polos industriais, enquanto a SpaceX fornece serviços e tecnologias considerados estratégicos para a defesa americana.

A companhia aeroespacial possui contratos com o Pentágono e opera a rede de satélites Starlink.

A combinação dessas atividades sob uma única estrutura empresarial poderá provocar questionamentos relacionados à transferência de tecnologia, à segurança nacional e à concorrência internacional.

Autoridades reguladoras poderão exigir salvaguardas específicas como condição para aprovar a operação.

Uma das alternativas discutidas seria manter as atividades chinesas da Tesla sob uma estrutura segregada, de modo a limitar seu acesso a informações e tecnologias sensíveis da SpaceX.

Quando a fusão poderá ocorrer

A Tesla realizará sua assembleia anual de acionistas em 3 de dezembro, mas a eventual aprovação da fusão deverá exigir uma reunião extraordinária.

Para viabilizar a transação, será necessário obter o apoio de mais da metade dos votos possíveis na montadora. Nesse modelo, abstenções e ausências acabam funcionando, na prática, como votos contrários.

O próprio Musk reconheceu que a operação não está assegurada e que sua concretização depende da aprovação dos investidores.

Caso as negociações prosperem, as empresas ainda precisarão definir a estrutura administrativa do conglomerado, a composição de seu conselho, a distribuição dos direitos de voto e as condições para integrar seus diferentes negócios.

A expectativa dos envolvidos nas discussões é chegar a um acordo até o fim deste ano. Isso não significa, entretanto, que a fusão poderá ser concluída no mesmo prazo.

A dimensão da operação e sua exposição a setores estratégicos poderão prolongar o processo de aprovação regulatória.