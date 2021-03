Tesla, de Elon Musk, agora aceita bitcoins no pagamento de carros

Em fevereiro, o bilionário Elon Musk causou burburinho no mercado ao tuitar apenas #bitcoin em seu perfil do Twitter, fazendo a moeda disparar na hora. Dias depois, o relatório anual da Tesla afirmou que em um futuro próximo, passaria a aceitar bitcoin como moeda na compra de carros. E, esse futuro chegou. Nesta quarta-feira, 24, o presidente-executivo da montadora anunciou que já é possível comprar os veículos utilizando a criptomoeda. O anúncio foi feito via Twitter, como costumam ser os comunicados importantes do Musk.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

O preço dos carros continua sendo em dólar, logo o comprador terá que pagar o equivalente à cotação em bitcoin, mas sem precisar converter a moeda em dólar para comprar o veículo. A companhia alerta em seu site que os clientes precisam ter atenção ao fazer as transações pela moeda digital, já que “transações em bitcoin não podem ser revertidas”.

Os bitcoins e Musk

No mesmo relatório em que afirmou que passaria a aceitar bitcoin no futuro, a Tesla revelou que em janeiro deste ano investiu 1,5 bilhão de dólares em bitcoin, fazendo com que a moeda disparasse 17% na ocasião. A principal fabricante de veículos elétricos do mundo apostou no bitcoin depois de atualizar sua política de investimento em janeiro para permitir a compra de ativos digitais.

A empreitada de Musk com os bitcoins levanta o debate de qual será o futuro das moedas. Além da Tesla, são poucas as grandes empresas que buscam a utilização do criptoativo e há desafios sobre como adicionar moedas virtuais aos balanços.

O que os investidores entendem é que Elon Musk está tentando dizer que o futuro estará nas criptomoedas, afinal, foi o empresário quem redefiniu o mercado de automóveis com seus carros elétricos e tornou a Tesla na montadora mais valiosa do mundo, ultrapassando as tradicionais GM e Ford.