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Termômetro do Santander aponta freada mais espalhada da economia em setembro

IGet mostra queda de 2,9% nos serviços e de 1,6% no varejo; móveis e eletrodomésticos tombaram 9,6% no mês

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h45
GETNET Máquina de cartão
Maquininha da GetNet (GETNET/Reprodução)
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Termômetro do Santander aponta freada mais espalhada da economia em setembro Priorize VEJA no Google

Um termômetro de alta frequência do Santander acendeu um sinal mais claro de perda de fôlego da economia em setembro. O IGet, construído a partir das transações processadas pela Getnet, mostrou recuo de 2,9% nos serviços prestados às famílias na comparação com agosto, interrompendo dois meses seguidos de recuperação. Em relação a setembro do ano passado, a queda chegou a 3,6%.

A piora também apareceu no consumo de bens. Tanto o varejo restrito quanto o ampliado caíram 1,6% no mês. No restrito, a retração alcança 11,3% em relação a um ano atrás. O tombo mais forte veio de móveis e eletrodomésticos, com queda de 9,6% em setembro. Supermercados, vestuário e farmácias também recuaram. A exceção relativa está em automóveis, partes e peças, que, apesar da queda mensal de 1,3%, ainda avançam com força na comparação anual. 

Para o Santander, os números reforçam a leitura de desaceleração mais disseminada da atividade no segundo semestre, agora atingindo simultaneamente serviços e varejo. O IGet usa uma amostra anonimizada de estabelecimentos de diferentes portes e regiões que utilizam recorrentemente a Getnet como meio de pagamento. 

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