‘Termômetro’ do PIB cai 0,99% em janeiro e indica ano difícil

‘Termômetro’ do Banco Central para medir a atividade no país, o IBC-Br recuou 0,99% em janeiro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Banco Central. Em dezembro, o índice havia registrado alta de 0,32%.

O IBC-Br avalia a evolução da atividade econômica com informações sobre setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos. Com isso, o resultado vem em linha com as pesquisas de atividades mensais do IBGE, que registraram recuo na indústria e nos serviços, indicando uma largada lenta no início do ano. O mercado estima que a economia brasileira cresça 0,5%, o que é avaliado como estagnação. Já o governo segue otimista. Apesar de ter revisado para baixo sua estimativa, prevê um PIB de 1,5% neste ano.

No acumulado dos últimos doze meses, o IBC-Br aponta crescimento de 4,73%, muito devido à margem de comparação, já que o período anterior considera o choque econômico em consequência da pandemia de Covid-19. Em relação a janeiro do ano passado, o IBC-Br subiu 0,01%, mostrando estabilidade.

Para além de um ano eleitoral, que naturalmente carrega mais turbulência, a economia brasileira passa por inflação elevada e um forte aumento na taxa básica de juros. Neste ano, a Selic já subiu duas vezes, chegando a 11,75% após a alta de 1 ponto percentual na última quarta-feira. Em um ano, o aumento é de quase 10 pontos percentuais. Essa subida dos juros torna os gastos, tanto de famílias quanto de empresas, mais caros e desestimula o crescimento econômico.

Apresentado mensalmente, o IBC-Br é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos. O resultado do PIB do terceiro trimestre do ano passado trouxe recuo de 0,1%, enquanto o IBC-Br do mesmo período caiu 0,14%. No segundo trimestre, entretanto, o PIB recuou 0,4% (depois de revisão), enquanto o IBC-Br registrou alta de 0,12% entre abril, maio e junho.