Termina greve em plataformas de petróleo na Noruega

Por Ricardo Gozzi

Oslo – O governo da Noruega interveio nesta segunda-feira para pôr fim a uma paralisação de trabalhadores nas plataformas de petróleo apenas alguns minutos antes do início de um locaute no setor, informou o Ministério do Trabalho do país nórdico. “A grave acabou”, anunciou Jan Richard Kjelstrup, porta-voz do ministério.

De acordo com a petrolífera Statoil, o governo norueguês entrou em cena para forçar um acordo entre as companhias de petróleo e três sindicatos de trabalhadores. Detalhes sobre o acordo ainda não estão disponíveis. A paralisação vinha pressionando os preços do petróleo, especialmente do Brent.

Desde 24 de junho, mais de 700 trabalhadores de plataformas norueguesas no Mar do Norte estavam em greve. Eles exigiam o direito de se aposentarem aos 62 anos, e não aos 65 anos. A greve reduziu parcialmente a produção de petróleo da Noruega. Os produtores, enquanto isso, ameaçavam um locaute que, prometiam eles, paralisaria totalmente a produção do país. As informações são da Dow Jones.