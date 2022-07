Terceiro lote de restituição do IR 2022 terá correção de 2,02% Receita Federal abre consulta nesta sexta-feira e deposita o dinheiro no próximo dia 29 para 5,2 milhões de contribuintes; correção tem base na Selic Por Larissa Quintino 22 jul 2022, 10h18

A Receita Federal abriu às 10h desta sexta-feira, 22, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Ao todo, 5,2 milhões de pessoas receberão o dinheiro do ajuste no próximo dia 29. O dinheiro a ser depositado terá correção de 2,02% no valor da restituição informado na hora da declaração. Isso ocorre porque o valor é corrigido pela taxa básica de juros, a Selic.

A grande maioria que foi contemplado neste lote são contribuintes que entregaram suas declarações até o dia 3 de maio, quase um mês antes do final do prazo, que foi em 31 de maio. Há ainda depósitos para pessoas com prioridades legais, 108 mil contribuintes, como idosos, pessoas com deficiência e professores também estão contemplados. A consulta deve ser feita no site da Receita ou pelo Portal e-CAC.