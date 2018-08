Terceirização: advogados elogiam decisão; sindicalistas veem ação nefasta

Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) consideraram constitucional a terceirização irrestrita, permitindo que as atividades-fim das empresas sejam desempenhadas por funcionários de companhias contratadas por elas.

O entendimento dividiu a opinião de advogados que representam as empresas e centrais sindicais. Para o advogado Domingos Fortunato, sócio do escritório Mattos Filho, a decisão do STF ‘dá um norte muito importante para a pacificação das relações de trabalho, além de permitir um realinhamento com as práticas globais’.

Os ministros julgaram duas ações que chegaram ao STF antes da sanção da Lei da Terceirização, de março de 2017, que permitiu a terceirização de todas as atividades da empresa. Apesar da sanção dessa lei, juízes do trabalho decidiam o assunto com base na Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que proíbe a terceirização das atividades-fim. O entendimento é que as empresas só podem terceirizar atividades que não têm relação com sua função principal. Dessa forma, uma escola não poderia terceirizar professores médicos não podem ser terceirizados por um hospital.

Luiz Antonio dos Santos Junior, sócio da área trabalhista do Veirano Advogados, diz que o julgamento impacta milhares de ações coletivas e individuais. “Ele acabando com a insegurança jurídica que há décadas persiste no Brasil, já que a atual Súmula 331 do TST que restringe a terceirização de atividade-fim representa violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.”

Em nota, os dirigentes da Força Sindical chamaram a decisão do STF de ‘nefasta’. ‘A terceirização da atividade-fim não cria empregos, reduz os salários e divide a representação sindical, prejudicando as negociações por benefícios e melhores salários. Ampliar a terceirização é um grande equívoco, que só fará ampliar os problemas já existentes”, diz o presidente da Força, Miguel Torres, e o secretário-geral, João Carlos Gonçalves.